Morawiecki: To jeden z ostatnich momentów, żeby Europa się obudziła

W nowym nagraniu na swoim kanale YouTube traktującym o relacjach Europy z USA Mateusz Morawiecki podkreślał, że nasz kontynent jest w jednym z ostatnich momentów, żeby się obudzić. Były premier zwrócił uwagę, że nawet elity Unii Europejskiej powoli dostrzegają już, że to ich ideologia niszczy europejską gospodarkę.

Europa nie może dalej udawać, że nie została w tyle. – UE miała PKB większe niż USA jeszcze ćwierć wieku temu. Dziś USA mają większe PKB niż rozszerzona UE o 50 procent – przypomniał.

Morawiecki: Odrzucić Zielony Ład i Pakt Migracyjny. Współpracować z USA

Polityk przypomniał również, że kanclerz Scholz, przewodnicząca KE von der Leyen, a jego zdaniem także premier Tusk idą w zaparte. – Przecież wszystkie decyzje, które są źródłem kryzysu Europy – od Zielonego Ładu, po Pakt Migracyjny i nadregulacje, zapadały w trakcie urzędowania Tuska, Merkel, Junckera czy von der Leyen. To ich polityka doprowadziła do sytuacji, w której innowacje są tłumione, ceny energii są trzykrotnie większe niż w USA, a gospodarka traci konkurencyjność – powiedział Morawiecki.

– Obecny premier wiele razy udowodnił, jakie ma zamiary i poglądy, a uderza w konserwatywne nuty i myśli, że ludzie się nie połapią – powiedział polityk.

Morawiecki podkreślił, że to, co musi uczynić Europa, to wybić im z głowy Zielony Ład i Pakt Migracyjny. – UE potrzebuje rewolucji przemysłowej, instytucjonalnej i mentalnej. Europa musi porzucić ideologię na rzecz pragmatycznych działań i budowy silnych państw narodowych – mówił były szef rządu.

W dalszej części materiału Morawiecki przypomniał, że Europa potrzebuje USA, ale zaznaczył, że Amerykanie także potrzebują Europy, co stanowi szansę dla Polski. Wobec tego konieczna jest współpraca i wspólne wzięcie odpowiedzialności przez Europę i USA. Morawiecki wyraził też poparcie dla koncepcji Międzymorza.

