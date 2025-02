Poseł PiS: Ujawniam rządową korespondencję. Szykują się na olbrzymie fale nielegalnych imigrantów

4 lutego premier Donald Tusk ponownie zapewnił, że Polska nie będzie implementować paktu migracyjnego, a decyzja w tej sprawie ma charakter definitywny. Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski również podkreślił, że Koalicja Obywatelska nie zgodzi się na wcielenie w życie w Polsce żadnych postanowień tego przedsięwzięcia.

Tymczasem niepokojącą korespondencję udostępnił w social mediach m.in. Michał Moskal z PiS. Na udostępnionym zdjęciu widać dokument datowany na 31.01.2025 roku podpisany przez Prezesa Urzędu do spraw Cudzoziemców. Czytamy w nim o zadaniach dla poszczególnych ministerstw w ramach Krajowego Planu Kryzysowego "na wypadek sytuacji związanych z nieproporcjonalną do zwykłych warunków funkcjonowania systemu recepcyjnego i azylowego liczbą osób ubiegających się o ochronę międzynarodową". Przekładając z języka urzędniczego na zwykły, chodzi o napływających do Europy nielegalnych imigrantów.

Moskal: Szykują się na olbrzymie fale nielegalnych imigrantów

"Ujawniam rządową korespondencję – szykują się na olbrzymie fale nielegalnych imigrantów! Dotarłem do korespondencji Prezesa Urzędu do spraw Cudzoziemców, która jest dowodem, że Tusk kłamie ws. Paktu migracyjnego. Na polecenie MSW przygotowywany jest Krajowy Plan Kryzysowy w zakresie recepcji i azylu! W ramach tych działań państwowe instytucje mają być przygotowane na przyjęcie rzesz nielegalnych imigrantów. Zaangażowane ma być w ten proces nawet Wojsko Polskie, które ma odpowiadać za przewóz nielegalnych imigrantów z punktów granicznych do ośrodków azylowych na terenie Polski. Pakt Migracyjny wchodzi w fazę realizacji! Polska zmieni się nie do poznania jeśli tego nie zatrzymamy. Pamiętajcie to WiceTusk Rafał Trzaskowski mówił że przyjęcie uchodźców to polska polisa ubezpieczeniowa. A Szymon Hołownia się z nimi fotografował w Sejmie. 18 maja możemy to powstrzymać!" – czytamy na X Michała Moskala.

Wojsko miałoby wwozić ich w głąb Polski?

W dokumencie są m.in. szokujące informacje dotyczące zadań dla ministerstwa obrony narodowej.

"Ministerstwo Obrony Narodowej – w zakresie współpracy cywilno-wojskowej, transportu cudzoziemców z przejść granicznych do ośrodków/punktów recepcyjnych oraz organizacji tymczasowych obozowisk" – czytamy w opublikowanym piśmie.

W Polsce już tworzone są Centra Integracji Cudzoziemców, których obowiązek tworzenia wynika właśnie z paktu migracyjnego UE.

Pakt migracyjny zawiera m.in. ułatwienia procedur deportacyjnych, jednak istotą projektu jest relokowanie nielegalnych imigrantów z krajów obcych cywilizacyjnie po wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli państwo członkowskie odmówi wpuszczania cudzoziemców, podatnicy tego państwa będą musieli zapłacić 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego.

Pakt migracyjny zakłada, że w "sytuacji kryzysowej" Komisja Europejska może zwiększyć ilość imigrantów, jaką mają wpuścić na swoje terytorium poszczególne państwa.

