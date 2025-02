Mentzen do Tuska: Przejdźmy więc od słów do czynów

Polacy obawiają się, że w kraju zostanie wdrożony pakt migracyjny Unii Europejskiej zakładający przymusową relokację w Polsce obcych cywilizacyjnie nielegalnych imigrantów. Wobec tego na początku 28. posiedzenia Sejmu występując w trybie wniosku formalnego sprawę ponownie poruszył Sławomir Mentzen.

Poseł Konfederacji powiedział, że gdyby wierzyć słowom Donalda Tuska, jego zapowiedź z 4 lutego byłaby oczywiście bardzo dobrą wiadomością. Otóż premier ponownie obiecał, że Polska "nie będzie implementowała paktu migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów".

Mentzen: 49 CIC za pół miliarda

– Niestety Donald Tusk nie słynie ze swojej prawdomówności. To człowiek, który przysięgał nam wszystkim, że wyrzuci każdego ministra, który zaproponuje podwyższenie podatków, po czym podniósł 21 podatków. To człowiek, który mówił, że nie wybiera się do Brukseli, po czym pojechał, zostać szefem Rady Europejskiej. To człowiek, który obiecywał 100 konkretów na 100 dni i oczywiście nie dowiózł. Nie mamy wyższej kwoty wolnej od podatku, nie mamy benzyny za 5.19, więc Tusk naprawdę wiele rzeczy mówi – mówił Mentzen w Sejmie.

– A co robi? 49 Centrów Integracji Cudzoziemców za pół miliarda złotych oraz zgoda na implementację paktu migracyjnego z 11 grudnia. Więc przejdźmy od słów do czynów – kontynuował.

– Mentzen zgłosił wniosek o przerwę [odrzucony w głosowaniu], żeby Prezydium Sejmu przygotowało projekt uchwały, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego. – Skoro można za pomocą uchwały Sejmu przejąć TVP i zlikwidować TK, to na pewno można też odrzucić pakt migracyjny – powiedział Menzten.

Tusk obiecuje, że rząd nie wdroży paktu migracyjnego

Szef rzędu oznajmił, że decyzja o nie wdrażaniu w Polce paktu migracyjnego jest definitywna.

W jego zapowiedzi nie wierzą partie opozycyjne – PiS, Konfederacja i mniejsze formacje jak koło Republikanów, tym bardziej, że za pieniądze podatników w konkretnych lokalizacjach już tworzone Centra Integracji Cudzoziemców.

Z kolei w odpowiedzi na interpelację do Komisji Europejskiej europosła Konfederacji Marcina Sypniewskiego unijny komisarz ds. wewnętrznych i migracji Magnus Brunner przyznał, że Polska nie będzie zwolniona z obowiązku przyjmowania pozaeuropejskich nielegalnych imigrantów z powodu udzielenia na masową skalę pomocy uchodźcom i imigrantom z Ukrainy.

Już we wtorek pojawił się pierwszy komentarz Brukseli. Do zapowiedzi szefa polskiego rządu o niewpuszczaniu imigrantów odniósł się rzecznik Komisji Europejskiej Niemiec Markus Lammert.

