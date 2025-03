"Pożegnanie Dudy". Przeciwnicy prezydenta śpiewali i tańczyli przed pałacem

Komitet Obrony Demokracji zorganizował w sobotę przed Pałacem Prezydenckim happening zatytułowany "Pożegnalne disco".

"Jego uczestnicy rzeczywiście przed siedzibą prezydenta RP w sobotnie popołudnie tańczyli i się bawili – i to całkiem dobrze – do znanych przebojów, polskich i światowych. Słowa hitów miały podtekst. Zostały tak dobrane, by nawiązywały do kończącej się prezydentury Andrzeja Dudy i zbliżających się wyborów" – relacjonuje "Gazeta Wyborcza".

"Pożegnalne disco" przed Pałacem Prezydenckim. "Pakuj narty, Agatę i długopisy"

Uczestnicy "imprezy" mieli ze sobą transparenty z takimi hasłami jak "Pakuj narty, Agatę i długopisy", "100 dni do końca Dudowania" czy "Idź na wybory!".

Przeciwnicy prezydenta machali mu białymi chusteczkami na pożegnanie. Niektórzy byli ubrani w stroje narciarskie i przynieśli ze sobą narty.

– Spotykamy się dzień po pierwszym dniu wiosny. I tak samo jak w piątek pożegnaliśmy zimę, tak teraz chcemy pożegnać Andrzeja Dudę – powiedziała jedna z osób uczestniczących w happeningu.

Akcja Demokracja, współorganizator wydarzenia, opublikowała na swoim profilu na Facebooku nagranie z Krakowskiego Przedmieścia. "Ten film nawet w niewielkim stopniu nie oddaje tego jak dobrze bawiliśmy się na pożegnalnym disco pod Pałacem Prezydenckim" – napisano.

Na nagraniu widać m.in., jak grupa ludzi tańczy i śpiewa w rytm piosenki "Mniej niż zero" zespołu Lady Pank.

"Wyborcza" odnotowuje, że sobotnie spotkanie oficjalnie zainaugurowało także kampanię profrekwencyjną Akcji Demokracja i KOD przed majowymi wyborami prezydenckimi, której towarzyszyły transparenty z odliczaniem dni do głosowania i hasłami: "Wybierz swojego prezydenta" czy "Długopisy mają moc".

Wybory prezydenckie. Do głosowania zostało mniej niż dwa miesiące

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Andrzej Duda, który jest prezydentem od 2015 r., kończy swoją drugą i ostatnią kadencję w sierpniu.

