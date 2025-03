Ponad 60 mld zł na pierwszą elektrownię jądrową. Prezydent dał zielone światło

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej, która przewiduje m.in. zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości 60,2 mld zł w ramach dokapitalizowania spółki PEJ przez Skarb Państwa w latach 2025-2030 – podała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy jest umożliwienie, zgodnego z harmonogramem, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, zwanej dalej także »inwestycją w zakresie EJ1«" – czytamy w komunikacie.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) odpowiada za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

"Co za tym idzie ustawa przewiduje zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości 60,2 mld zł w ramach dokapitalizowania spółki PEJ przez Skarb Państwa w latach 2025-2030. Pozostała kwota zostanie pozyskana z instytucji finansowych, przede wszystkim zagranicznych instytucji wspierających eksport wywodzących się z państw dostawców sprzętu, w tym agencji kredytów eksportowych, w szczególności amerykańskiej agencji kredytów eksportowych Export-Import Bank of the United States" – podała KPRP. Ustawa ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Inwestycja w zakresie EJ1 ma zostać sfinansowana w 30 proc. z kapitału własnego i w 70 proc. z kapitału obcego. Założono, że finansowanie zewnętrzne będzie zaciągane po wniesieniu w całości wkładu własnego właściciela, zgodnie z zasadą equity first. Warto podkreślić, że pod warunkiem udzielenia dofinansowania potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej.

Według zaprezentowanych przez Ministerstwo Przemysłu w połowie marca założeń aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), rozpoczęcie pracy pierwszego bloku elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino planowane jest na 2036 r.

Czytaj też:

Budowa Kolei Dużych Prędkości. CPK zakupiło pierwszą nieruchomość