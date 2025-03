Zełenski odrzucił propozycję Trumpa. "Tylko pod kontrolą Ukrainy"

Delegacje Ukrainy i USA spotkają się w poniedziałek (24 marca) w Arabii Saudyjskiej, aby omówić kwestię zawieszenia broni w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Tego samego dnia, również w Arabii Saudyjskiej, odbędzie się kolejna tura rozmów między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który wystąpił w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, po raz kolejny wezwał do utrzymania sankcji wobec Moskwy, dopóki rosyjskie siły nie zaczną wycofywać się z terytorium Ukrainy.

Zełenski o propozycji Trumpa

– Zaporoska Elektrownia Jądrowa, okupowana obecnie przez wojska rosyjskie, będzie mogła działać tylko pod kontrolą Ukrainy – oświadczył na konferencji w Oslo Wołodymyr Zełenski. Dodał, że nie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat własności elektrowni atomowej w Zaporożu ani statusu okupowanego przez rosyjskie siły Krymu.

Trump zasugerował w rozmowie z Zełenskim, że Stany Zjednoczone mogą przejąć ukraińskie elektrownie atomowe dla ich bezpieczeństwa – podał Biały Dom w komunikacie opublikowanym po rozmowie telefonicznej przywódców. "Amerykańska własność tych elektrowni byłaby najlepszą ochroną dla tej infrastruktury i wsparciem dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej" – napisano w oświadczeniu.

– Jeśli udział USA w zarządzaniu ukraińskimi elektrowniami jądrowymi pomoże zakończyć wojnę, to możemy to zrobić bez żadnych problemów – powiedział w wywiadzie dla Fox News Chris Wright, amerykański sekretarz energii. Według niego, do tego celu nie jest potrzebne wojsko, a USA mają wystarczające doświadczenie techniczne.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa to największa elektrownia atomowa w Europie. Przed wojną produkowała około 20 proc. energii elektrycznej Ukrainy. Od początku marca 2022 r. jest okupowana przez wojska rosyjskie. Rosjanie wielokrotnie ostrzeliwali teren elektrowni, stwarzając w ten sposób – w ocenie władz w Kijowie – zagrożenie radiacyjne o trudnych do przewidzenia konsekwencjach.

