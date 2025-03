"Nie jedź tam". Zełenski dostał ostrzeżenie od wysłannika Trumpa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał 28 lutego do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zakończyło się dyplomatycznym skandalem.

Podczas transmisji na żywo z Gabinetu Owalnego doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump podczas kłótni na oczach całego świata.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że ukraiński prezydent "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Kłótnia w Białym Domu. Wysłannik Trumpa ostrzegał Zełenskiego

Specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellog pytany w Fox News o środową rozmowę telefoniczną Trumpa z Zełenskim ocenił, że była ona dobra, ponieważ ukraiński przywódca "zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z zupełnie innym politykiem".

– Ostrzegaliśmy go tamtego ranka: nie idź tam – powiedział Kellogg o wydarzeniach, które rozgrały się w Białym Domu pod koniec lutego.

Kellog, Zełenski i 13 senatorów spotkali się w dniu wizyty w jednym z hoteli, aby opowiedzieć prezydentowi Ukrainy, "jak to wszystko będzie wyglądać", kiedy wejdzie do Gabinetu Owalnego. Według Kelloga zrobiono to po to, aby Zełenski "nie był tym zaskoczony i zrozumiał, że Trump znacząco różni się od Joe Bidena".

Kellog podkreślił, że podczas spotkania prezydentów USA i Ukrainy w Białym Domu wszystko było w porządku, dopóki na miejscu nie zjawili się dziennikarze.

Awantura w Gabinecie Owalnym. Odwołana konferencja prasowa, nie ma umowy o minerałach

Zełenski opuścił Biały Dom przed czasem (według niektórych doniesień został wyrzucony), a zaplanowana wcześniej wspólna konferencja prasowa obu prezydentów została odwołana.

Nie doszło również do podpisania umowy o minerałach, która miała być głównym punktem wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie i zapewnić Kijowowi dalsze amerykańskie wsparcie potrzebne do obrony przed rosyjską inwazją.

Trumpowi szczególnie zależy na dostępie do ukraińskich złóż metali ziem rzadkich, czyli 17 pierwiastków o wyjątkowych właściwościach, niezbędnych w zaawansowanych technologiach – np. do produkcji komputerów, samochodów elektrycznych, tomografów, ale też broni.

Czytaj też:

Trump ma plan na wydobycie ukraińskich surowców. Ujawniono szczegóły