Tesla na oucie

Agnieszka Woźniak-Starak, właścicielka auta marki Tesla, wspiera bojkot tej firmy. Prezenterce podobają się naklejki na pojazdach Tesli z hasłem: "Przepraszam, kupiłem teslę, zanim Elon oszalał", które coraz częściej można zobaczyć na amerykańskich ulicach. – Bardzo podoba mi się pomysł z naklejką, tak samo jak zaklejanie logo tesla albo naklejanie w to miejsce logo innej marki motoryzacyjnej, bo widziałam już teslę ze znakiem Hondy. To jest bardzo ciekawa forma protestu, bo nie tylko pokazuje, że mnóstwo ludzi na całym świecie nie zgadza się z tym, co wyprawia Elon Musk, lecz także w tym sprzeciwie jest jakieś poczucie humoru – powiedziała.