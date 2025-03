Budowa Kolei Dużych Prędkości. CPK zakupiło pierwszą nieruchomość

"Akt notarialny został podpisany z właścicielem działki, który przystąpił do Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć (KPDN), przygotowanego przez spółkę CPK. Program skierowany jest do właścicieli nieruchomości zabudowanych, przez które ma przebiegać wyznaczona trasa" – czytamy w komunikacie.

"To symboliczny moment"

Do KPDN zostało zakwalifikowanych 199 działek położonych między Warszawą i Łodzią. Właściciele prawie 190 z nich zgłosili chęć uczestnictwa w programie. Obecnie prowadzone są z nimi negocjacje, a protokoły uzgodnień, czyli ustalenie warunków sprzedaży, zostały podpisane dla 53 działek.

"To symboliczny moment, który rozpoczyna kolejny etap przygotowań do budowy kolejowego połączenia z nowym lotniskiem powstającym w centrum Polski. Dobre przyjęcie oferty, zawartej w zapisach KPDN przez właścicieli działek, świadczy o tym, że stworzyliśmy efektywny instrument prawny, który pozwolił sprawnie realizować inwestycję publiczną. To również dowód na to, że inwestycja ta prowadzona jest z poszanowaniem praw i godności osób, na które ma bezpośredni wpływ" – skomentował prezes CPK Filip Czernicki, cytowany w komunikacie.

Co dalej z CPK?

Na kolejnych odcinkach linii "Y" w pierwszym etapie zaproszenia do uczestnictwa w KPDN zostaną skierowane do właścicieli działek zabudowanych. Nabór do programu rozpocznie się dopiero wtedy, gdy stopień zaawansowania przygotowań do inwestycji na to pozwoli. Termin uruchomienia KPDN uzależniony jest od daty uzyskania właściwych decyzji środowiskowych oraz decyzji zarządu spółki o wstępnej kwalifikacji nieruchomości do KPDN.

"Według przyjętego przez CPK harmonogramu linia 'Y' z Warszawy do Łodzi przez CPK ma zostać oddana do użytku w 2032 roku, a do Poznania i do Wrocławia – w 2035 roku" – przypomniano w komunikacie.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Czytaj też:

Wiatraki zamiast elektrowni atomowej w Polsce? Niemiecka dziennikarka: Żaden polityk głośno tego nie powieCzytaj też:

Polski przemysł ma problem. Wyniki są gorsze, niż przewidywano