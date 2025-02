Niemieckie media piszą o "megalotnisku" CPK. "Cele są spokojniejsze"

Niemiecki portal Travelbook.de określa CPK mianem nowego "megalotniska", które miało być zaprojektowane przez znanych architektów. W tekście zacytowano grupę architektoniczną Foster and Partners odpowiedzialną za projekt. "CPK będzie węzłem komunikacyjnym XXI wieku, łączącym transport lotniczy, kolejowy i drogowy, odzwierciedlając jednocześnie tożsamość narodową kraju i oferując pasażerom wyjątkowe doświadczenia" – czytamy.

"Tusk zdaje się mieć także wizję nowego lotniska w Polsce. Obiecuje, że nowe lotnisko będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w Europie” – wskazano.

Serwis podkreśla, że po zmianie rządu ekipa Donalda Tuska wdrożyła szereg zmian w projekcie, co przełożyło się na opóźnienie inwestycji.

"Na pierwszy rzut oka megaprojekt wydaje się być smuklejszy, a jego cele spokojniejsze. Podczas gdy w czerwcu 2023 r. na stronie internetowej lotniska napisano, że Centralny Port Komunikacyjny powinien stać się «intermodalnym węzłem transportowym», oraz «węzłem przeładunkowym między Warszawą a Łodzią», który integrowałby transport lotniczy, kolejowy i drogowy, cele przedstawione na zaktualizowanej stronie internetowej wydają się znacznie bardziej pragmatyczne: priorytetem jest teraz «stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego krajowego systemu transportowego»" – wskazuje Travelbook.de.

Portal podnosi również, że w wyniku decyzji obecnych władz zmieniła się liczby przewidywanych pasażerów. Początkowo planowana liczba 40 mln zmniejszyła się bowiem do 34 mln.

Obywatelski projekt do kosza

W środę 5 lutego sejmowa komisja infrastruktury opowiedziała się za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy, zobowiązującej rząd do realizacji inwestycji CPK. Inicjatywa, pod którą podpisało się 200 tys. Polaków, zobowiązuje rząd, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, organy administracji rządowej oraz spółkę celową CPK do realizacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie i w harmonogramie zawartych w uchwale Rady Ministrów z 24 października 2023 r. Teraz ostateczna decyzja, co do losów projektu ustawy należy do Sejmu.

