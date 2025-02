Wśród propozycji Brzoski jedna dotyczy imigrantów. Chodzi liberalizację przepisów

Powstała społeczna inicjatywa deregulacyjną "sprawdzaMY", w której każdy może zgłosić swój pomysł – poinformował Rafał Brzoska. Zostaną m.in. poddane analizie krytycznie projekty cyfryzacji w sądownictwie, służbie zdrowia. Specjalny zespół ekspertów zajmie się uregulowaniami w kwestii AI. To jednak nie wszystko. Jeden z pomysłów zamieszczonych na stronie dotyczy bowiem zmiany prawa pracy w kwestii zatrudniania cudzoziemców.

Jaka jest propozycja dotycząca migrantów?

Autorzy propozycji przekonują, że przepisy, które zobowiązują polskie firmy do zatrudniania cudzoziemców wyłącznie na umowę o pracę, stawiają polskich pracowników w niekorzystnej sytuacji. W związku z czym proponowana jest liberalizacja przepisów, co przełoży się na równe warunku zatrudnienia cudzoziemców i polskich pracowników. Taka sytuacja będzie zapewne oznaczać zwiększenie migracji zarobkowej do Polski, a zatem może skutkować pogorszeniem się sytuacji finansowej polskich pracowników.

W propozycji czytamy bowiem, że ograniczając cudzoziemców tylko do umów o pracę, wprowadza się "nieuzasadnioną różnicę" w traktowaniu pracowników na podstawie ich narodowości. "Taka sytuacja jest sprzeczna z zasadami równego traktowania, które są fundamentem prawa pracy i współczesnych standardów demokratycznych" – oceniono.

Liberalizacja prawa dla cudzoziemców?

Dalej czytamy, że przepisy, które wymuszają na pracodawcach stosowanie jednej formy zatrudnienia dla cudzoziemców, mogą prowadzić do niechęci firm do zatrudniania pracowników z zagranicy, co z kolei "może wpływać negatywnie na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, które korzystają z globalnych talentów, aby wzmocnić swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku międzynarodowym".

Autorzy optują za elastyczną formą zatrudnieni. Ich zdaniem ograniczenie elastyczności zatrudnienia poprzez narzucanie "restrykcyjnych" form zatrudnienia dla cudzoziemców "może hamować rozwój ekonomiczny, zwłaszcza w sektorach intensywnie korzystających z pracy tymczasowej i projektowej".

Podkreślono również, że ten stan rzeczy oznacza niespójność z europejskimi standardami, gdyż UE promuje mobilność pracowniczą i równość traktowania na rynku pracy. "Wymuszanie na pracodawcach stosowania jednej formy umowy dla cudzoziemców może być postrzegane jako krok wstecz w stosunku do integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej" – czytamy.

