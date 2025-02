Brzoska odpowiada na wezwanie Tuska. Co proponuje przedsiębiorca?

"Jako przedsiębiorcy podjęliśmy wyzwanie i w ciągu zaledwie 7 dni(!) stworzyliśmy zespół kilkuset wolontariuszy, ekspertów i urzędników, których połączyła wspólna wizja zmiany machiny biurokratycznej państwa. Naszą inicjatywę nazwaliśmy "sprawdzaMY", aby podkreślić, że sprawdzamy, co możemy zmienić na lepsze, ale także mamy nadzieję, wkrótce sprawdzić wolę wszystkich urzędników i polityków do dobrej zmiany oczekiwanej przez obywateli" – napisał Brzoska na swoim profilu na platformie X.

Przedsiębiorca podkreśla, że jego celem jest stworzenie społecznej inicjatywy deregulacyjnej, w której każdy może zgłosić swój pomysł na prostsze, lepsze prawo.

"Nasza inicjatywa jest apolityczna – otwarta dla przedsiębiorców, pracowników, ekspertów, ale także dla każdego z Was – wszystkich, którzy na co dzień doświadczają absurdów biurokracji i chcą realnych zmian. Im więcej głosów, tym większa szansa na skuteczne uproszczenie przepisów. Twój pomysł może stać się impulsem do zmian, które ułatwią życie nam wszystkim! Zajrzyjcie na https://sprawdzamy.com i zobaczcie grono naszych ekspertów i pierwsze propozycje zmian!" – dodał Brzoska.

Prace zespołu Rafała Brzoski obecnie dotyczą propozycji rozporządzeń (m.in. domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych; niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki; ograniczenie stosowania kar w VAT oraz podwyższonych o 50 proc. odsetek za zwłokę; Zmiana agresywnej praktyki egzekucji komorniczej; wprowadzenie obowiązku stosowania się organów podatkowych do korzystnych dla podatników orzeczeń TSUE) oraz ustaw (m.in. nadużywanie przez urzędników postępowań karno-skarbowych do zawieszania przedawnienia zobowiązań podatkowych; zwolenienie podmiotowe w VAT dla mikro firm (zwiększenie do 350 tys).

Prace zespołu dotyczą również: przepisów AI Act – konkurencyjność AI w Polsce, zmian w wymogach raportowania ESG dla firm.

