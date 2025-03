Ukraińcy zostawiają w Polsce miliardy. Są nowe dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przekazał, że w 2024 roku wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły 7 mld złotych. Jest to spadek o 63 mln złotych (-0,89 proc.) w porównaniu z 2023 rokiem. Tak niewielka różnica świadczy o stabilizacji wydatków na wysokim poziomie.

Tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku Ukraińcy wydali w Polsce 1,76 mld złotych. Wyniki są zbliżone do poziomu notowanego w latach 2016-2019, kiedy średnie roczne wydatki kształtowały się na poziomie 7,5 mld złotych. W kolejnych latach, ze względu na pandemię COVID-19, wydatki te znacząco spadły. W 2020 roku było to tylko 388 mln złotych. Jednak od tego czasu obserwujemy systematyczny wzrost, co ma istotne znaczenie dla wielu sektorów polskiej gospodarki.

Cudzoziemcy wydają w Polsce coraz więcej pieniędzy

W 2024 roku wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców wyniosła 46,6 mld złotych. Oznacza to wzrost o 5,3 proc. rok do roku. Tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku obcokrajowcy w naszym kraju wydali 10,7 mld złotych, a więc o 5,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Jak wskazał "Super Express", Ukraińcy są drugą co do wielkości grupą cudzoziemców, którzy wydają pieniądze w Polsce. W strukturze tych wydatków największy udział mieli przekraczający granicę z: Niemcami (47,4 proc.), Ukrainą (22,5 proc.), Czechami (13,8 proc.), Słowacją (8,6 proc.), Litwą (5,2 proc.), Białorusią (2,1 proc.) oraz Rosją (0,4 proc.).

Ilu jest Ukraińców w Polsce?

Z danych GUS wynika również, że w 2024 roku granicę Polski przekroczyło 286,4 mln osób (-0,6 proc. rok do roku). W czwartym kwartale ubiegłego roku odnotowano 66,1 mln przekroczeń granicy, z czego cudzoziemcy stanowili niewiele ponad połowę (55,4 proc.).

Ukraińcy przekroczyli polską granicę 4,18 mln razy. Obecnie w Polsce przebywa 1,5-2 mln Ukraińców, z czego około 980 tys. korzysta z ochrony czasowej dla cudzoziemców. Mechanizm ochrony czasowej został uruchomiony decyzją Rady Unii Europejskiej w marcu 2022 roku i przedłużony do 4 marca 2026 roku. Ukraińcy są zdecydowanie najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, stanowiąc 78 proc.

