Połowa Ukraińców gotowa protestować. Sondaż wykazał coś jeszcze

Świadczą o tym wyniki sondażu przeprowadzonego przez Info Sapiens na zlecenie New Europe Center, które przytacza portal Europejska Prawda.

Z uzyskanych danych wynika, że 51,4 proc. pytanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w protestach, jeśli władze w Kijowie pójdą na nieakceptowalne kompromisy w trakcie negocjacji pokojowych z USA i Rosją. 44,3 proc. respondentów nie jest gotowa demonstrować, a 4,4 proc. się waha.

Więcej Ukraińców dopuszcza oddanie Rosji terenów okupowanych

Jednocześnie badanie pokazało, jak bardzo zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat postrzeganie przez Ukraińców warunków zakończenia wojny forsowanych przez Rosję.

40,2 proc. ankietowanych uważa, że czasowa rezygnacja z terenów okupowanych jest całkowicie niedopuszczalna. Rok wcześniej opinię tę podzielało 53,2 proc., a dwa lata wcześniej – 76,2 proc. Jednocześnie tylko 5,1 proc. Ukraińców uważa to ustępstwo za całkowicie akceptowalne.

Jeszcze mniej, bo zaledwie 2 proc. pytanych, jest gotowych na prawne uznanie (de iure) okupowanych ziem za rosyjskie. 76,6 proc. jest temu kategorycznie przeciwna.

Przystąpienie do NATO i UE. Wyniki sondażu

Odsetek Ukraińców, którzy uważają, że zamknięcie im drzwi do NATO jest absolutnie niedopuszczalne, stopniowo maleje. Obecnie uważa tak 41,1 proc. (rok temu – 48,7 proc., a dwa lata temu – 56,9 proc.).

Dla 51 proc. badanych odmowa przystąpienia Ukrainy do UE wydaje się absolutnie nie do zaakceptowania, co jest wynikiem minimalnie gorszym od ubiegłorocznego (50,7 proc).

Zmniejszenie ukraińskiej armii i język rosyjski "nie do zaakceptowania"

Wzrosła natomiast liczba Ukraińców, którzy uważają zmniejszenie liczebności swojej armii za absolutnie nie do zaakceptowania (77,9 proc. w porównaniu do 74,5 proc.), a także nadanie językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka urzędowego (73 proc. w porównaniu do 70,9 proc.).

Jednocześnie maleje odsetek tych, dla których absolutnie nie do przyjęcia jest zmniejszenie kwoty reparacji od Rosji (58,7 proc. w porównaniu do 62,2 proc.), amnestia dla rosyjskich zbrodniarzy wojennych (65 proc. w porównaniu do 68,4 proc.) oraz zniesienie sankcji (64,1 proc. w porównaniu do 64,8 proc.), co zakłada amerykański plan pokojowy.

Badanie wykonano w dniach 5-26 listopada 2025 r. na próbie 1000 dorosłych osób.

Czytaj też:

Rozmowy trwały prawie pięć godzin. Co ustalili Putin i Witkoff?