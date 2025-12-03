Ukraińcy nie wierzą, że NATO ich obroni. Chcą czegoś innego

O wynikach badania przeprowadzonego przez Info Sapiens na zlecenie think tanku New Europe Center, pisze w środę (3 grudnia) portal Europejska Prawda.

Zdaniem 31,1 proc. respondentów, najlepszą gwarancją bezpieczeństwa jest posiadanie przez Ukrainę własnej broni jądrowej. Ze stwierdzeniem, że przystąpienie Ukrainy do NATO będzie najlepszą gwarancją bezpieczeństwa, zgadza się 19,4 proc. badanych, podczas gdy rok temu odsetek ten wyniósł 29,3 proc.

Kolejne 7,8 proc. ankietowanych uważa, że najlepszą opcją jest uzyskanie parasola nuklearnego od innego kraju.

Ukraińcy wyciągają wnioski z historii? Wolą mieć u siebie broń jądrową niż liczyć na NATO

Zdaniem autorów, takie wyniki z jednej strony świadczą o rozczarowaniu Ukraińców wsparciem międzynarodowym i gwarancjami bezpieczeństwa z zewnątrz, a z drugiej strony odzwierciedlają świadomość, że to właśnie broń jądrowa pozwala Rosji wykorzystać obawy Zachodu.

W tym kontekście warto odnotować memorandum budapesztańskie z 1994 r. Na mocy tej umowy Ukraina pozbyła się swojego arsenału nuklearnego, podczas gdy Rosja, USA i Wielka Brytania udzieliły Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa.

Ukraiński sondaż. Większy odsetek za wojskami europejskimi niż za sojuszem z USA

Sondaż wykazał również, że 10,2 proc. respondentów wierzy w skuteczność sojuszu obronnego ze Stanami Zjednoczonymi, podczas gdy 6,4 proc. opowiada się za misją pokojową ONZ.

Wzrosło natomiast poparcie dla opcji rozmieszczenia na terytorium Ukrainy wojsk państw europejskich – z 6,4 proc. w ubiegłym roku do 11,7 proc. obecnie.

Zdecydowana większość badanych (64,9 proc.) uważa również, że Ukraina nie powinna podejmować negocjacji z Rosją bez uzyskania gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu. Rok temu opinię tę popierało 64,1 proc. pytanych.

Sondaż wykonano w dniach 5-26 listopada 2025 r. na próbie 1000 dorosłych osób.

