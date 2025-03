Co dalej z uchodźcami z Ukrainy? "Pozostaną tu na zawsze"

Jak podaje "The Economist", coraz więcej Ukraińców w Polsce szuka porady w zakresie uzyskania stałego pobytu lub obywatelstwa polskiego. Kursy języka polskiego cieszą się ogromną popularnością.

Dziennik przypomina, że w UE obowiązuje obecnie program "ochrony tymczasowej”. Oferuje on 4,3 milionom ukraińskich uchodźców dostęp do mieszkań, zatrudnienia i świadczeń. Program ten ma wygasnąć w marcu przyszłego roku. Niezależnie od tego, czy będzie on kontynuowany, Ukraińcy coraz częściej rezygnują z powrotu do ojczyzny.

Według niedawnego badania Ukraińskiego Centrum Strategii Ekonomicznej, tylko 43 proc. uchodźców z Ukrainy na całym świecie planuje powrót do kraju. Dwa lata temu było to około 74 proc.

"Dla wielu ważne jest nie tylko to, kiedy wojna się zakończy, ale także jak. Rosnąca perspektywa zawieszenia broni bez członkostwa Ukrainy w NATO lub UE, a także trwająca rosyjska okupacja jednej piątej kraju, nie budzą większego zaufania. Wielu Ukraińców obawia się, że Rosja wkrótce znów zaatakuje” – czytamy w artykule.

Większość uchodźców z Ukrainy to kobiety. Jednak rośnie prawdopodobieństwo, że po zniesieniu stanu wojennego kraj opuści jeszcze więcej osób – zwłaszcza mężczyźni w wieku poborowym, którzy obecnie nie mogą opuścić ojczyzny. Według CES jest to około 500 000 mężczyzn. Dla ukraińskiego rynku pracy i jego możliwości samoobrony taki odpływ kadr mógłby okazać się katastrofą. Zniesienie stanu wojennego może więc nie nastąpić natychmiast.

Sytuacja zawodowa Ukraińców w Europie

Ukraińcy zapuszczają korzenie w Europie. W Polsce odsetek uchodźców, z których większość stanowią kobiety, pracujących lub aktywnie poszukujących pracy przekroczył 67 proc. Rząd planuje umożliwić uchodźcom zamianę ochrony tymczasowej na zezwolenie na pobyt na okres trzech lat.

Jednak w większości krajów UE sytuacja jest bardziej ponura. W Niemczech wskaźnik zatrudnienia wśród ukraińskich uchodźców pod koniec 2024 r. wynosił zaledwie 43 proc. We Włoszech i Hiszpanii liczba ta jest jeszcze niższa, choć sytuacja poprawia się wszędzie.

Chociaż teoretycznie w Niemczech Ukraińcy mają dostęp do rynku pracy na europejskim poziomie, wielu z nich nie może znaleźć zajęcia odpowiadającego ich kwalifikacjom. Głównym problemem jest brak znajomości języka. Pewną rolę odgrywa także powolne uznawanie dyplomów i certyfikatów zawodowych. Ponadto pracodawcy niechętnie zatrudniają Ukraińców, ponieważ ich kraje mogą im cofnąć status uchodźcy.

Czytaj też:

Konfederacja składa projekt ustawy. Chce końca przywilejów dla UkraińcówCzytaj też:

Będą zmiany w 800 plus. To efekt głośnej zapowiedzi Trzaskowskiego