Zandberg kpi z "wielkiej zapowiedzi" Tuska: Mają rozmach

Polska i gigant technologiczny Google podpisali umowę zakładającą strategiczne partnerstwo na rzecz przyspieszenia użycia AI. Stronami porozumienia są Google i Polski Fundusz Rozwoju. – Dzisiaj podpisujemy memorandum ws. wykorzystania sztucznej inteligencji w energetyce, cyberbezpieczeństwie i innych dziedzinach – ogłosił na konferencji prasowej Sundar Pichai, szef Google. Koncern twierdzi, że sztuczna inteligencja mogłaby przyczynić się do wygenerowania dodatkowych 50-55 mld euro PKB w Polsce albo 8 proc. PKB w ciągu 10 lat. Koncern ma przeznaczyć na te cele 5 mln dolarów.

Okazuje się, że to kwota nieporównywalnie niższa niż te, które w rozwój AI inwestują inne kraje na świecie, a także samo Google. Eksperci z branży cyfrowej wprost wskazują, że rząd Donalda Tuska nie ma się czym chwalić. W serwisie X nie brakuje ironicznych i krytycznych komentarzy.

Zandberg drwi z Tuska

Informacja, że Google zainwestuje w Polsce 5 mln dolarów na rozwój AI, wywołała falę komentarzy. Szczególnie poruszeni są dziennikarze branżowi, jednak premiera kpi również lider lewicowej partii Razem. "Czyli ta »wielka inwestycja technologiczna« to 5 milionów na szkolenie jak używać produktów Google? I ogłasza to na specjalnej konferencji PREMIER Donald Tusk? Mają rozmach xD" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

"Ciekawe, czy następnym razem dorzucą paciorki i starą strzelbę?" – dodaje lider Razem.

Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu "Techstorie w TokFM" zauważa, że " wielka inwestycja Google w Polsce" to w rzeczywistości przeszkolenie 1 mln Polaków z AI za 5 mln dolarów. "Czyli 5 dolarów na Polaka. I tak oto zostaniemy na bank wielka potęgą bo AI ma w ciągu 10 lat ma nam dać 8 proc. PKB czyli ok 55 -69 mld euro. Ciekawe jaki algorytm to wyliczył xD" – drwiła.

