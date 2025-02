"Plan działań gotowy". Tusk po spotkaniu z zespołem Brzoski

Donald Tusk wystąpił w poniedziałek na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii gospodarczej będą inwestycje. – W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych. (...) Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek – oznajmił. Polityk obiecał, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Tusk zwrócił się do obecnego na konferencji w siedzibie GPW prezesa InPostu Rafała Brzoski o przygotowanie rekomendacji w sprawie deregulacji. Miliarder przyjął propozycję szefa rządu.

Tusk: Nie zwalniamy tempa!

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z przedsiębiorcami, dotyczące deregulacji. W rozmowach w KPRM uczestniczyli także minister finansów Andrzej Domański oraz minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Po stronie przedsiębiorców obecni byli m.in. szef InPostu Rafał Brzoska, którego zespół ma przygotować propozycje deregulacyjne, oraz prezes Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

"Za nami dobre spotkanie. Plan działań gotowy. A za chwilę widzę się z naukowcami. Nie zwalniamy tempa!" – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Brzoska: Lista absurdów jest gigantyczna

Po spotkaniu w KPRM głos zabrał Rafał Brzoska. Jak stwierdził, poniedziałkowa zapowiedź szefa rządu i wezwanie biznesu do deregulacji "zamieniło się w gigantyczny, oddolny ruch społeczny, który w ciągu 24 godzin nadesłał ponad tysiąc propozycji".

Prezes InPostu zapowiedział, że w poniedziałek wszystkie szczegóły dotyczące prac zespołu do spraw deregulacji będą publicznie dostępne. – Co jest bardzo ważne, każdy projekt, nad którym będzie pracował zespół, będzie transparentnie do wglądu absolutnie dla każdego, na stronie internetowej – powiedział.

Miliarder podkreślił, że propozycje dotyczą rozwiązania "różnego rodzaju udręk urzędniczych i biurokratycznych". – Lista absurdów jest gigantyczna – ocenił. Brzoska przekazał też, że zgłosiło się już 500 osób, które w ramach "wolontariatu" chcą pracować nad projektem deregulacyjnym.

