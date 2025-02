Tusk: Rozmawiam z jeszcze jedną grupą. Mają interesujący pakiet deregulacyjny

W poniedziałek Donald Tusk wystąpił na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii będą inwestycje. – W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych – oznajmił. – Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek – mówił. Polityk obiecał, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Polityk zaproponował obecnemu na wydarzeniu w siedzibie GPW prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce przygotowanie rekomendacji w tej sprawie. Brzoska przyjął propozycję szefa rządu.

Deregulacja gospodarki? Tusk zwrócił się do ministrów

We wtorek Tusk wypowiedział się w tej kwestii przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów. Zwrócił się do szefów poszczególnych resortów.

– Prosiłbym was wszystkich o dokonanie też pilnego przeglądu dotyczącego waszych inicjatyw deregulacyjnych. Wiem, że na różnych etapach są prace w poszczególnych resortach, które wzięły już na siebie dużo wcześniej ten ciężar pracy nad deregulacją, wiem, jakie to jest trudne, jeśli chodzi o urzędników i polityków, którzy są przyzwyczajeni do regulacji, żeby odwrócić ten kierunek i starać się rzetelnie deregulować – powiedział premier.

– W piątek spotkam się po raz pierwszy z zespołem, który będzie pracował, ze strony przedsiębiorców i menadżerów pod kierunkiem pana Rafała Brzoski, który się zdecydował przyjąć tę moją propozycję, także w piątek po południu mielibyśmy pierwsze spotkanie i prosiłbym pana ministra Paszyka i pana ministra Myrchę, ponieważ będą tematy dot. Twojego resortu, żebyście towarzyszyli mi w czasie tego spotkania – powiedział lider Koalicji Obywatelskiej.

Premier powiedział, że będzie też kontynuował rozmowy o deregulacji z naukowcami, wskazując, że mają oni "interesujący pakiet deregulacyjny".

