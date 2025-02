"Słuchajcie, zgodził się". Tusk publikuje nagranie z Brzoską

– Słuchajcie, zgodził się. To znaczy pan Rafał Brzoska będzie odpowiadał, bo się zobowiązał – sam słyszałem "challenge accepted" – do pracy nad deregulacją, nad ułatwieniem życia polskim przedsiębiorcom, i to od najmniejszych firm, od jednoosobowej działalności gospodarczej po największe firmy – powiedział Tusk w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

– Wiem, że ja dobrze trafiłem, także jestem bardzo wdzięczny – dodał premier.

– Jedno mogę powiedzieć: nie zawsze to będą łatwe propozycje. I nie my je będziemy wdrażać, tylko mam nadzieję, że rząd i politycy staną na wysokości zadania, żeby ten ambitny plan, o którym dzisiaj usłyszeliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych, się wydarzył – stwierdził Brzoska.

– Wszystko w naszych rękach – powiedział Tusk.

Wcześniej podczas prezentacji strategii gospodarczej dla Polski premier zaproponował Brzosce przygotowanie działań deregulacyjnych dla firm. Propozycja padła w poniedziałek (10 lutego) w trakcie konferencji "Polska. Rok przełomu", zorganizowanej w siedzibie GPW w Warszawie.

– Czytałem wywiady (z Brzoską – red.), że deregulacja nie jest niczym trudnym, tylko trzeba chcieć i że pan akurat wie, co trzeba zrobić. No to niech pan się za to weźmie. Gdybyście przygotowali możliwie szybko rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw – zwrócił się do szefa InPostu Tusk.

Brzoska powiedział później dziennikarzom, że propozycję premiera traktuje jako zaproszenie przedsiębiorców do dialogu. – Jeśli uda nam się z dwudziestu propozycji wdrożyć chociaż pięć, to będzie to sukces polskich przedsiębiorców – ocenił. Zapytany, czego zabrakło w wystąpieniu Tuska, szef InPostu stwierdził, że "konkretów".

