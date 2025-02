Brzoska: Nie można tylko narzekać, trzeba zmieniać

W poniedziałek Donald Tusk wystąpił na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii będą inwestycje, na które rząd przeznaczy w 2025 roku 650 mld zł. Polityk twierdził, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Polityk zaproponował obecnemu na wydarzeniu w siedzibie GPW prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce przygotowanie rekomendacji w tej sprawie. Brzoska zareagował śmiechem, ale z jego reakcji wynika, że przyjął propozycję szefa rządu. Tusk zwrócił się do Brzoski w trakcie omawiania watki deregulacji. – Jest np. pan Rafał Brzoska, czytałem w ostatnich kilku dniach jakieś dwa wywiady, jedna czy dwie wypowiedzi, że deregulacja nie jest niczym trudnym, tylko trzeba chcieć i że pan akurat wie, co trzeba zrobić. Słuchajcie, no to jak konkrety, to konkrety. To niech pan się za to weźmie. Ma pan tutaj kapitalnych towarzyszy i towarzyszki – powiedział.

"Z prywatnym sektorem dotychczas nikt nie rozmawiał"

– Pan premier mnie wywołał do tablicy, ale myślę, że wywołał cały biznes do tablicy i wydaje mi się, że dzisiaj rękawicę trzeba po prostu podnieść. Nie można tylko narzekać i mówić, że trzeba zmieniać, tylko trzeba zmieniać. A do tego trzeba konkretnych propozycji. My od roku pracujemy nad pakietem deregulacyjnym. Jako Rada Polskich Przedsiębiorców nieustannie podkreślamy rolę polskiego biznesu w gospodarce. Prywatny sektor to jest 70 proc. PKB, z którym się nie rozmawia. Mam nadzieję, że to się dzisiaj zmieniło – wskazał szef InPostu w rozmowie z TVN24.

– Ja nie mam żadnych propozycji moich, ale nasze organizacje od roku pracowały nad tym, co trzeba zmienić, żeby poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki. Bardzo się cieszę, że pan premier jest otwarty, żeby wysłuchać tych postulatów, tak jak powiedziałem część z nich będzie trudna do spełnienia – dodał Brzoska.

Przedsiębiorca opublikował też wpis w mediach społecznościowych.

