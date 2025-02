Fala komentarzy po wielkiej zapowiedzi Tuska. "Wreszcie zrozumiał", "Wiecie, co jest najgorsze?"

W poniedziałek Donald Tusk wystąpił na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii będą inwestycje. Polityk twierdził, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

– Rok 2025 będzie rokiem przełomu. Rokiem pozytywnego przełomu, na który czekaliśmy tak długo. Po tych wszystkich dramatycznych doświadczeniach, jakie dotknęły nasz kraj, kontynent, cały świat, kiedy wspominamy pandemię, która miała też bezpośredni wpływ na gospodarki całego świata, w tym w Polsce, wszyscy czekaliśmy na dobre wieści, z takim utęsknieniem na ten wielki zastrzyk energii, jaki dają nam ludzie, którzy wierzą we własne siły, własne możliwości – powiedział szef rządu.

Fala komentarzy. "Rząd-mem"

Zapowiedzi szefa rządu wzbudziły duże poruszenie. Politycy rządzącej koalicji wydają się być zachwyceni wystąpieniem premiera, jednak dziennikarze i eksperci nie kryją, że mają wiele wątpliwości.

"Wiecie, co jest najgorsze w zapowiedziach Tuska? Nie to, co mówi, ale to, jakie to ma znaczenie. Dla wielu koniec konferencji PDT to moment, w którym myślą: 'maszyna ruszyła'. Dla Tuska to jednak moment, w którym temat właśnie się... kończy" – napisał Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.

twitter

"Wysłuchałem premiera Tuska, słucham ministra Domańskiego. Nie ma w tym ani jednego nowego pomysłu, ani jednego elementu strategii, który nie byłby wcześniej wyobracany na wszystkie strony sto razy. Nic" – stwierdził prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel.

twitter

Z kolei Michał Hetmański z Fundacji Instrat chwali premiera za zapowiedzi dotyczące zmiany podatku od zysków kapitałowych. "Potrzebna, bo z jednej strony mało zbieramy, a na dodatek nie od tych co trzeba" – ocenia.

twitter

Z kolei krytyki Tuskowi nie szczędzi Adrian Zandberg. "Czy wy w tym rządzie umiecie liczyć? Z czego się cieszycie? Przecież to znaczy, że udział inwestycji w PKB będzie marny, niższy, niż we wcześniejszych latach. Rząd-mem" – stwierdził lider Razem.

twittertwitter twittertwittertwittertwittertwitterCzytaj też:

Biejat: Nikt nie głosował na Brzoskę w wyborachCzytaj też:

Tusk ogłosił plan gospodarczy: Rok przełomu to strategia najprostsza z możliwych