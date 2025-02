Ziemkiewicz o zapowiedzi Tuska: Łże w żywe oczy

W poniedziałek Donald Tusk wystąpił na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii będą inwestycje. Polityk obiecał, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

W trakcie przemówienia powiedział też, że w Polsce zainwestują giganci technologiczni. – Szefowie Microsoft i Google'a będą w najbliższych dniach moimi gośćmi w Polsce. Będziemy dopinali ich plany inwestycyjne – oznajmił Tusk.

Ziemkiewicz: Tusk łże w żywe oczy

W obietnice premiera Tuska nie wierzy Rafał Ziemkiewicz. Publicysta zwrócił uwagę na to, że o planowanych "wielkich inwestycjach" od dłuższego czasu wiedziałaby branża zajmująca się transakcjami, a wobec tego również media biznesowe.

"Wielkie inwestycje w Polskę Google’a i Microsoftu, rzekomo już dopinane, to zwykła ściema, zmyślona zapewne na poczekaniu jak kiedyś przyjęcie euro do 2012. Gdyby naprawdę istniały, światek konsultingu i obsługi wielkich transakcji wiedziałby o nich od dawna, a w ślad za nim prasa biznesowa. Tymczasem jedyne zapowiedziane inwestycje to ze strony Google’ zakup biurowca w Warszawie (co miało nastąpić w 2022, ale do dziś go tylko wynajmują) a ze strony Microsoftu program szkoleń z obsługi AI" – czytamy w poście opublikowanym na X.

"Generalnie wiadomo że USA ściągają w tej chwili wszystkie poważne inwestycje, BigTechu zwłaszcza, do siebie – dlatego wycofał się z Polski Intel. Tusk łże w żywe oczy, a durnie wierzą – as usual" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

