Za których rządów żyło się lepiej? Wyniki sondażu mówią same za siebie

"Za których rządów żyło ci się lepiej?" – zapytali respondentów ankieterzy Instytutu Badań Pollster w najnowszym sondażu dla "Super Expressu". Wyniki są niepokojące dla obecnej koalicji rządzącej, która sprawuje władzę już od 14 miesięcy.

38 proc. badanych lepiej oceniło swoją sytuację za rządów premiera Mateusza Morawieckiego. 18 proc. ankietowanych wskazało, że lepiej im się żyje za rządów premiera Donalda Tuska. 33 proc. pytanych uważa, że za Tuska żyje im się równie dobrze jak za Morawieckiego. 11 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany w dniach 8-10 lutego metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) na próbie 1077 pełnoletnich Polaków.

– W tych wynikach widać niekoniecznie realne pogorszenie się sytuacji materialnej Polaków, choć wzrost cen na pewno ciągle jest dotkliwy, ale raczej obawy, co do przyszłości, która nie rysuje się w różowanych barwach. Jest wiele zagrożeń, w tym niepewność co do wzrostu cen przede wszystkim prądu – skomentował w rozmowie z "SE" prof. Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk.

Sondaż partyjny. Tak chcą głosować Polacy

W sondażu partyjnym United Surveys Koalicja Obywatelska zdobyła 32,1 proc. głosów. To więcej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 30 proc. poparcia. To spadek o 0,3 pkt. proc. Trzecia na podium Konfederacja może pochwalić się wynikiem 12,8 proc. Poparcie dla tego ugrupowania nie zmieniło się od ostatniego badania.

Na Trzecią Drogę chce głosować 8,3 proc. respondentów (spadek o 0,1 pkt. proc.). Z kolei Lewica może liczyć na 7,1 proc. (spadek o 1,1 pkt. proc.). Partię Razem popiera 1 proc. badanych (wzrost o 0,5 pkt. proc.). 8,7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach do Sejmu.

Po przeliczeniu głosów na mandaty KO miałaby ich 179, a PiS – 166. Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 59 posłów, Trzecia Droga – 31, a Lewica – 24. Partia Razem nie przekroczyłaby progu wyborczego (5 proc.).

Badanie United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 8-9 lutego 2025 r.

Czytaj też:

Lisicki: Kiedy Tusk obieca podbicie Jowisza? Ziemkiewicz: Jego elektorat łyknie wszystkoCzytaj też:

Skandal z kandydatem? Wyborcy mają obawy