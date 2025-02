Lisicki: Kiedy Tusk obieca podbicie Jowisza? Ziemkiewicz: Jego elektorat łyknie wszystko

Donald Tusk wystąpił w poniedziałek na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii gospodarczej będą inwestycje. – W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych. (...) Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek – oznajmił. Polityk obiecał, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu. Tusk zwrócił się do obecnego na konferencji w siedzibie GPW prezesa InPostu Rafała Brzoski o przygotowanie rekomendacji w sprawie deregulacji. Miliarder przyjął propozycję szefa rządu.

Rok przełomu? Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali zapowiedzi premiera Donalda Tuska. – Mam nadzieję, że to będzie rok przełomu, ale z innego powodu, niż Donald Tusk zapowiada. Pamiętam Edwarda Gierka, który pytał "pomożecie?", a sala mówiła "pomożemy!". Miałem kilka lat, ale byłem już świadomy. To dokładnie ten sam cyrk – kpił Rafał Ziemkiewicz.

– Ja też miałem dokładnie to samo skojarzenie, gdy zobaczyłem biznesmenów na sali, a Tusk zwraca się do Brzoski. Normalnie żywcem wyjęte spotkanie Edwarda Gierka ze stoczniowcami. Hasło tuskowe jest takie, że trzeba przeprowadzić deregulację – ocenił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Zauważ, że został ogłoszony plan dojścia do potęgi. To, co Tusk obiecał z wielkim zadęciem, to są to inwestycje de facto mniejsze, niż uruchamiał PiS, a które Tusk skasował. Teraz Tusk nagle mówi, że będziemy inwestować w rozwój nauki i badania. Zwłaszcza, jak przypomnimy sobie Dariusza Wieczorka i prof. Gdulę, którzy rozwalili jedyne centrum od innowacji – mówił Rafał Ziemkiewicz.

