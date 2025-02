"Niech pomyśli raz jeszcze". Burza w sieci po "ironicznym" wpisie ministra

Google zainwestuje w Polsce 5 mln dolarów na rozwój sztucznej inteligencji. Polski Fundusz Rozwoju i gigant technologiczny podpisali umowę zakładającą strategiczne partnerstwo na rzecz przyspieszenia użycia AI. Okazuje się jednak, że kwota jest nieporównywalnie niższa niż te, które w rozwój AI inwestują inne kraje na świecie, a także samo Google.

Eksperci z branży cyfrowej wprost wskazują, że rząd Donalda Tuska nie ma się czym chwalić, a w sieci nie brakuje ironicznych i krytycznych komentarzy.

Fala komentarzy pod wpisem Domańskiego

Jak zauważył portal Gazeta.pl, z komunikatu Polskiego Funduszu Rozwoju zniknęła kwota, jaką Google ma zainwestować w Polsce. W pierwotnej wersji komunikat brzmiał: "Google zainwestuje też 5 mln dolarów za pośrednictwem Google.org w dalsze wsparcie lokalnego ekosystemu AI". "Jeżeli ktoś myśli, że prezes Googla przyjeżdża do Polski żeby rozmawiać z premierem o inwestycji za 5 mln dolarów to niech pomyśli raz jeszcze…" – napisał na platformie X minister finansów Andrzej Domański.

Media społecznościowe zalała lawina komentarzy. "Chłopie te wasze 5 mln $ to mniej niż to co ukradłeś największej partii opozycyjnej. I za to odpowiesz. Tusk wziął takiego politycznego żółtodzioba który nie ma świadomości że właśnie podpisał sam swój cyrograf" – grzmiał poseł PiS Jan Kanthak.

"Wszyscy mamy nadzieję, że to tylko nieśmieszny żart. Prawda jest taka, że ta konferencja ośmieszyła Polskę i cały wasz plan. To, że mamy wielki potencjał i powinniśmy rozmawiać o miliardach wiedzą wszyscy. Waszym zadaniem jest to dowieźć, także zamiast PR-u – do roboty!" – zaapelował były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

"Uuu, kryzysik wizerunkowy mamy, posty interwencyjne śmigają. Kiedy przelew?" – zapytał Paweł Szrot z PiS, nawiązując do kwestii pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości, których wypłatę wstrzymuje minister finansów.

"Nikt nie sądzi, że przyjeżdża dla 5 mln, ale to nie my nakręcaliśmy WIELKĄ INWESTYCJĘ" – zauważył Szymon Janus.

twittertwitter

"To proszę nas, ciemny lud, oświecić. To nie my zrobiliśmy konferencję prasową z okazji 5 milionów" – zwrócił się do Domańskiego Patryk Spaliński.

twittertwittertwittertwittertwittertwitterCzytaj też:

