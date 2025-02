Chaos wokół pieniędzy dla PiS. PKW ma aż trzy odpowiedzi dla Domańskiego

15 stycznia minister finansów Andrzej Domański skierował kolejne pismo do PKW, w którym zwrócił się o wyjaśnienia wątpliwości w sprawie uchwały dot. sprawozdania PiS. Szef resortu tłumaczy, że prośba o wyjaśnienie wątpliwości wynika z zasady zaufania do państwa i pewności prawa (art. 2 ustawy zasadniczej), rzetelności i sprawności działania władz publicznych (tu minister wskazuje preambułę), zasady legalizmu (art. 7 konstytucji), a także współpracy organów administracji przy realizacji zadań publicznych. W dalszej części pisma Domański wskazał przepisy kodeksu wyborczego i ustawy o partiach politycznych.

PKW ma trzy odpowiedzi

Jak donosi portal money.pl w PKW nie ma porozumienia, co do tego, czy PiS-owi należą się środki z budżetu państwa. Z tego powodu komisja przygotowała aż trzy odpowiedzi na pytanie ministra finansów.

W pierwszej z nich stwierdzono, że Andrzej Domański powinien wypłacić pieniądze dla największej partii opozycyjnej w kraju. Taką propozycję przedstawił Arkadiusz Pikulik, członek PKW wskazany przez PiS.

"Na podstawie art. 151 § 5 Kodeksu wyborczego Pan Minister jest zobowiązany do przekazania niepomniejszonej dotacji podmiotowej na wskazany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rachunek bankowy w kwocie określonej w informacji zawartej w treści pisma PKW" – czytamy w projekcie odpowiedzi.

Drugą propozycją PKW, której autorek jest Ryszard Balicki wskazany do tego gremium przez Koalicję Obywatelską, jest poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu.

– Chodzi o to, że ta sytuacja jest wyjątkowa i nie może być podstawą do tego, by ten i przyszli ministrowie finansów nabyli uprawnienia władcze do decydowania w sprawie wypłat pieniędzy dla partii – mówi w rozmowie z portalem Balicki.

Trzecią opinię przygotował Ryszard Kalisz. Jest ona jednoznaczna: PiS nie powinno otrzymać pieniędzy z państwowej kasy.

