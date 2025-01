Domański chce wykładni uchwały. W PKW nie ma jednak porozumienia

Minister finansów Andrzej Domański domaga się sprecyzowania uchwały, która miałaby umożliwić wypłacenia pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiedź dla ministra finansów odroczona

Ryszard Kalisz zdradził, że na zebraniu PKW nie osiągnięto porozumienia. – Okazało się, że pan przewodniczący (Sylwester Marciniak) jednak stwierdził, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji – przekazał.

W rozmowie z mediami członek PKW oznajmił, że zostały przygotowane trzy projekty. – Jeden projekt pana prof. Ryszarda Balickiego, drugi mec. Arkadiusza Pikulika i mój projekt oparty na analizie prof. Balickiego, ale bardziej konkretny w wyciąganiu wniosków – wskazał.

Jak tłumaczył, w przypadku orzeczenia "tej nieistniejącej Izby Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, dotyczącego sprawozdania rocznego PiS za 2023 rok", jest "inna sytuacja, bo jest inna podstawa prawna i tam uchwała PKW jest prawomocna od razu".

– Krótko mówiąc, nie ma wypłaty pieniędzy, ale tylko na rok (...). To będzie jeszcze rozpatrywane, bo jest podobny przepis w ustawie o partiach politycznych, jak artykuł 145 paragraf 6 w Kodeksie wyborczym, że jak jest orzeczenie Sądu Najwyższego, to wtedy PKW jest zobligowania do przyjęcia. Cały problem sprowadza się do tego, czy mamy do czynienia z wyrokiem SN – powiedział Kalisz.

Domański chce od PKW wykładni uchwały

15 stycznia minister Domański skierował kolejne pismo do PKW, w którym zwrócił się o wyjaśnienia wątpliwości w sprawie uchwały dot. sprawozdania PiS.

W piśmie, które załączył Domański czytamy, że prośba o wyjaśnienie wątpliwości wynika z zasady zaufania do państwa i pewności prawa (art. 2 ustawy zasadniczej), rzetelności i sprawności działania władz publicznych (tu minister wskazuje preambułę), zasady legalizmu (art. 7 konstytucji), a także współpracy organów administracji przy realizacji zadań publicznych. W dalszej części pisma Domański wskazał przepisy kodeksu wyborczego i ustawy o partiach politycznych.

"Podstawą faktyczną wniosku jest natomiast oczywista sprzeczność wewnętrzna obejmująca § 1 i § 2 Uchwały, której skutkiem jest obiektywny brak możliwości jej wykonania..." – uważa.

Minister stoi na stanowisku, że dodatkowe wyjaśnienia są konieczne w obliczu braku "jakiegokolwiek uzasadnienia Uchwały". "Jest to uzasadnione także faktem, że z protokołu posiedzenia PKW w dniu 30 grudnia 2024 r. nie wynika, aby członkowie PKW przeprowadzili jakąkolwiek dyskusję na temat treści § 2 Uchwały, w odróżnieniu od dyskusji na temat innych punktów porządku obraz" – czytamy w dokumencie.

8 stycznia minister finansów zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię podjętej przez nią pod koniec grudnia uchwały w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości.

Dzień później sędzia Sylwester Marciniak, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w odpowiedzi na pismo ministra finansów zwrócił się "z uprzejmą prośbą o niezwłoczne wskazanie podstawy prawnej wniosku o wykładnię uchwały PKW w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS".

PKW przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r., realizując tym samym decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

