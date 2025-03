Kandydat na prezydenta: Chcą mnie wygumkować. Jestem zagrożeniem dla układu

Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został w połowie marca zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą jako kandydat na urząd prezydenta RP.

– Nie zbierałem podpisów, ludzie je zbierali. To jest nadzwyczajne i piękne, bez względu na to jak świat będzie mi to obrzydzać – powiedział w rozmowie z Karolem Gacem na kanale "Do Rzeczy" na YouTube dr Bartoszewicz. Ekonomista złożył w PKW 160 tys. podpisów. Jak przekazał, kolejne wciąż do niego napływają.

"Nieistniejący kandydat"?

Prowadzący zwrócił uwagę, że dr Bartoszewicz nie pojawia się w przedwyborczych sondażach realizowanych przez różne agencje badawcze. – Jest pan w jakimś stopniu gumkowany przez ten system – zauważył Gac. – Wygumkowany, nieistniejący kandydat – odparł Bartoszewicz. I podkreślił, że jest zagrożeniem dla obecnego "układu".

– Od wyborców zależy, czy zrobimy pierwszą turę czy drugą, to jest punkt, do którego idę. Bez względu na to jak politycy będą zaklinać rzeczywistość, twierdzić, że obywatel nie ma szans. Bez względu na to jak długo nie będzie mnie w sondażach, jak będę blokowany przez media. Zobowiązałem się wobec ludzi, których poprosiłem o głos, że zwyciężę – mówił bezpartyjny kandydat na prezydenta, pytany o cel swojej kampanii. – Moim celem jest odpowiedzieć na wezwanie obywateli – dodał.

– Trudno będzie zwyciężyć w pierwszej turze, chociaż Polacy lubią zaskoczyć, ale jeśli przejdę do drugiej tury, to jestem przekonany, że Polacy wybiorą niepartyjnego kandydata w stosunku do partyjnego bez względu na opcję polityczną. Wszyscy mamy dość kandydatów partyjnych – stwierdził dr Bartoszewicz. Jak zapewnił, nie ma aspiracji założenia swojej partii politycznej po wyborach prezydenckich.

Wybory prezydenckie 2025

PKW zarejestrowała do tej pory siedmiu kandydatów na prezydenta. Są to: Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski, Artur Bartoszewicz, Karol Nawrocki, Adrian Zandberg i Szymon Hołownia. Wymagane minimum 100 tys. podpisów złożyli już również Marek Woch, Maciej Maciak, Magdalena Biejat oraz Joanna Senyszyn.

Czas na rejestrację kandydatów upływa 4 kwietnia o godz. 16:00. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura – 1 czerwca.

