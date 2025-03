Nawet ponad 5 tys. zł dla chorych na tę chorobę. Wypłaca NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje chorym na cukrzycę zakup wyrobów medycznych wspomagających kontrolę glikemii. Należy jednak pamiętać, że tylko wybrana grupa może skorzystać z pełnej refundacji. Pozostali muszą pokryć część kosztów.

Kto ma prawo do refundacji?

Prawo do pełnej refundacji mają dzieci, osoby do 26. roku życia oraz kobiety w ciąży. Pozostali mogą jednak liczyć na częściowe wsparcie NFZ przy zakupie pompy insulinowej i zestawów infuzyjnych. Warto wspomnieć, że osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mogą otrzymać nawet 5 470 zł.

Aby skorzystać z refundacji, pacjenci muszą spełnić kilka warunków. Po pierwsze – otrzymać odpowiednią receptę od lekarza. Następnie muszą kupić sprzęt w sklepie medycznym współpracującym z NFZ oraz pokryć ewentualny wkład własny. Refundacja dotyczy tylko wyrobów z listy NFZ.

Pozostałe wsparcie dla cukrzyków

Co ciekawe, osoby chorujące na cukrzycę mogą także otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. To świadczenie dodatkowe przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jego wysokość to 215,84 zł miesięcznie. Jest ono przyznawane na czas nieokreślony oraz wypłacane bez względu na dochód gospodarstwa domowego.

Po spełnieniu powyższych kryteriów, zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać także osoba chora na na cukrzycę typu 1. Zasiłek jest waloryzowany co 3 lata.

Ulga na leki

Z ulgi na leki mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną po spełnieniu określonych kryteriów. Co ważne, aby otrzymać ulgę należy przedstawić dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej.

Leki, których koszt chcemy uwzględnić w deklaracji podatkowej nie mogą podlegać refundacji. Muszą zostać przepisane przez lekarza specjalistę lub być przyjmowane na stałe bądź przez długi czas. Co ważne, odliczeniu podlega wyłącznie miesięczna nadwyżka wydatków na leki ponad kwotę 100 zł. Jeśli więc lekarstwo kosztuje 320 zł, od podatku można odliczyć kwotę 220 zł.

