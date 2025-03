Jazda z "Frogami"

Kilka głośnych wypadków drogowych, do których doszło w ubiegłym roku, zmusiło władze do namysłu nad tym, jak zapanować nad skrajnie niebezpiecznie zachowującymi się kierowcami. Jak powstrzymać takich, jak sprawca tragedii w Warszawie, który jeździł samochodem mimo złamania po kolei czterech sądowych zakazów? Jak ukrócić samowolę najczęściej młodych mężczyzn, którzy do tej pory prawie bezkarnie ruszają nocami na ulice miast i organizują nielegalne wyścigi?