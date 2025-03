Tusk zapowiada deregulację: Mam optymistyczne wieści z Brukseli

Podczas konferencji prasowej premier nawiązał do swojej współpracy z Rafałem Brzoską. – Tak się też z Rafałem Brzoską umówiliśmy, że będziemy równocześnie i równolegle do wspólnych prac z przedstawicielami rządu, którzy siedzą po mojej prawie stronie, którzy współpracują z nami nad deregulacją, że będziemy także przygotowywali rekomendacje do zmian w prawie europejskim, tam gdzie one wydają się niezbędne – stwierdził premier Donald Tusk w KPRM.

– Muszę powiedzieć, że impuls, jaki daliście tą swoją i determinacją i świeżością w myśleniu deregulacji, staramy się też przetwarzać na impuls europejski. Mam, jak na wiecie, możliwości KE, bardzo optymistyczne wieści z Brukseli. Fakt, że KE zdecydowała się na konkretne takie akty deregulacyjne, na wycofanie 40 aktów prawnych, to oczywiście pierwszy krok, wstęp, ale trochę znam się na praktyce działania instytucji europejskich i uwierzcie mi państwo, zresztą podobnie jak z każdą administracją w każdym z państw, że administracja, parlamenty, służby legislacyjne, wszyscy są raczej przyzwyczajeni do tego, żeby tworzyć nowe prawo. A więc nawet bez złej woli, ale żeby przeregulować naszą rzeczywistość – mówił dalej.

Następnie szef rządu podziękował za zaangażowanie stronie społecznej. – Mówię o tym ze świadomością, że będziemy potrzebowali wsparcia międzyśrodowiskowego dla wielu rozwiązań, będziemy przygotowywali wspólnie ze stroną społeczną projekty ustaw, a więc będziemy szukali większości parlamentarnej i szerzej, bo nie chodzi tylko o sam fakt głosowania w przyszłości, ale o takie poczucie wspólnoty interesów – kontynuował Donald Tusk.

Liberalizacja przepisów. Co proponuje Brzoska?

"SprawdzaMy" – to Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski, która prezentuje kolejne pomysły dotyczące deregulacji przepisów. Można je przeanalizować, a także oddać głos na dowolną liczbę inicjatyw. Najważniejsze z nich obejmują m.in.: rewolucyjne rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych, kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT połączone z mechanizmem ostrzegania przed nieuczciwymi kontrahentami czy ułatwienia w egzekucji należności, czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji PV do użytku własnego, zniesienie obowiązku badań okresowych niepełnosprawnych, ograniczenie kradzieży tożsamości, elektroniczne paragony fiskalne, wdrożenie nowych usług cyfrowych, 12-miesięczne vacatio legis, uproszczona egzekucja należności, aktualizacja interpretacji podatkowych czy pozyskiwanie informacji przez organy skarbowe z rejestrów publicznych.

Jedna z propozycji obecnych na stronie SprawdzaMY Rafała Brzoski, która dotyczyła zmian w prawie pracy wywołała szczególnie ożywione reakcje, gdyż dotyczyła zatrudniania imigrantów. Proponowana jest bowiem liberalizacja przepisów, co przełoży się na równe warunku zatrudnienia cudzoziemców i polskich pracowników. Taka sytuacja będzie zapewne oznaczać zwiększenie migracji zarobkowej do Polski, a zatem może skutkować pogorszeniem się sytuacji finansowej polskich pracowników.

