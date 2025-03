Trump chce przejąć ukraińskie elektrownie jądrowe. "Możemy to zrobić bez problemu"

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą przejąć ukraińskie elektrownie atomowe dla ich bezpieczeństwa – wynika z komunikatu Białego Domu, opublikowanego w środę (19 marca) po rozmowie Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Amerykańska własność tych elektrowni byłaby najlepszą ochroną dla tej infrastruktury i wsparciem dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej" – napisano w oświadczeniu.

USA mogą przejąć kontrolę nad ukraińskim atomem. Propozycja Trumpa dla Zełenskiego

– Jeśli udział USA w zarządzaniu ukraińskimi elektrowniami jądrowymi pomoże zakończyć wojnę, to możemy to zrobić bez żadnych problemów – powiedział w wywiadzie dla Fox News Chris Wright, amerykański sekretarz energii. Według niego, do tego celu nie jest potrzebne wojsko, a USA mają wystarczające doświadczenie techniczne.

Zełenski w rozmowie z "Financial Times" powiedział, że rozmawiał z Trumpem wyłącznie o elektrowni atomowej w Zaporożu, którą wojska rosyjskie zdobyły na początku wojny. Jak dodał, odpowiedź na pytanie, czy przekazanie elektrowni pod kontrolę USA może być częścią planu pokojowego, "zależy od tego, czy uda nam się ją odzyskać i przywrócić działanie".

Elektrownia jądrowa w Zaporożu okupowana przez Rosję

Na terytorium Ukrainy znajdują się cztery elektrownie jądrowe z 15 reaktorami jądrowymi. Elektrownia jądrowa w Zaporożu, największa w Europie, przed wojną produkowała około 20 proc. energii elektrycznej kraju. Od marca 2022 r. jest okupowana przez wojska rosyjskie, przybyli tam specjaliści z Rosatomu.

Na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu obecni są również eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Stacja jest często celem ostrzału.

Brytyjski dziennik "The Times" ujawnił w 2023 r., że armia ukraińska przeprowadziła nieudaną próbę odbicia elektrowni w Zaporożu. Operacja miała miejsce w październiku 2022 r.

Pozostałe elektrownie jądrowe dostarczyły w zeszłym roku około 2/3 energii elektrycznej na Ukrainie, gdyż rosyjskie bombardowania uszkodziły lub zniszczyły niemal wszystkie elektrownie cieplne.

MAEA opublikowała w ubiegłym roku raport, w którym ostrzegała przed olbrzymim ryzykiem dla ukraińskich elektrowni jądrowych, ponieważ Rosja próbowała zbombardować stacje elektroenergetyczne, które dostarczają im energię elektryczną i przesyłają ją do sieci.

