Ostry spór w rządzie. Henning-Kloska: Lewica zachowuje się jak V kolumna

Hennig-Kloska w wywiadzie dla Radia Zet skomentowała spór w rządzie o niższą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zarzuciła Lewicy, że łamie ustalenia rządowe. Podkreśliła, że projekt ustawy został jednomyślnie przyjęty przez rząd i ma na celu wsparcie małych przedsiębiorców, a obniżenie składki jest poparte odpowiednimi środkami budżetowymi. Dodała, że oczekuje wyjaśnień od marszałka Sejmu, ponieważ obniżenie składki nie pojawiło się w porządku obrad.

Henning-Kloska do Lewicy: Trzeba być konsekwentnym

– Pamiętam liczne wypowiedzi polityków Lewicy, którzy kiedy był wprowadzany Polski Ład i zmiany w składce zdrowotnej krzyczeli, że to niegodne, zabijanie małej przedsiębiorczości i deklarowali zmiany w drugą stronę. Trzeba być konsekwentnym i wiarygodnym – podkreśliła.

Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, co będzie, jeśli jednak nie będzie porozumienia w koalicji rządzącej w tej sprawie, Henning-Kloska tłumaczyła, że "będzie to dzieliło koalicję i będziemy szukać porozumienia na poziomie parlamentu do realizacji". – Z kim? – Jest wiele ugrupowań, które deklarują poparcie – mówiła.

Minister klimatu i środowiska zaznaczyła, że niższa składka zdrowotna musi zostać przeforsowana przed wyborami, a w przypadku braku porozumienia w koalicji, Polska 2050 będzie szukać wsparcia w parlamencie. Minister zauważyła, że 53 procent osób w sondzie popiera obniżenie składki.

Minister: Musimy produkować energię w OZE

Polityk poruszyła również temat ustawy wiatrakowej, która ma przyczynić się do obniżenia kosztów energii w Polsce. Hennig-Kloska poinformowała, że koszt produkcji energii z turbin wiatrowych jest znacznie niższy niż z węgla kamiennego i zapowiedziała podwojenie energii z wiatru w ciągu 5 lat. Dodała, że zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych może obniżyć rachunki za prąd o 25 procent.

Według minister i tak "spokojnie możemy zejść do poziomu bliżej krajów zachodniej Europy". – Jeśli chcemy mieć tańszą energię, niższe rachunki za ciepło w domu, to w większym zakresie musimy produkować energię w OZE – mówiła polityk na antenie Radia Zet.

