Ważne informacje ws. renty wdowiej. Kiedy ZUS odbiera świadczenie?

Renta wdowia przysługuje kobietom powyżej 60 lat i mężczyznom powyżej 65 lat, którzy pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Świadczeniobiorcy muszą mieć prawo do prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, nabyte przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Zgodnie z zapisami ustawy, wdowy i wdowcy mogą wybrać dwie możliwości: albo pobierać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia albo pełne świadczenie własne i 15 proc. renty rodzinnej. Należy pamiętać, że łączna kwota pobieranego świadczenia nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury czyli obecnie 5342,88 zł. Wnioski można składać do 30 czerwca 2025 roku.

Co jednak, gdy ktoś będzie chciał zawrzeć nowe małżeństwo?

Zgodnie z przepisami, zawarcie nowego związku małżeńskiego przez wdowę lub wdowca powoduje utratę prawa do renty rodzinnej. Portal superbiz.se.pl cytuje Grzegorza Dyjaka z Centrali ZUS: "Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, wypłata świadczenia tzw. renty wdowiej ustaje z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną. Zatem wdowa/wdowiec niezwłocznie powinni powiadomić organ emerytalny lub rentowy o zawarciu nowego związku małżeńskiego".

ZUS weryfikuje prawo do świadczenia

ZUS ma możliwość weryfikacji stanu cywilnego osób pobierających rentę wdowią. Po pierwsze istnieje obowiązek informacyjny świadczeniobiorcy. "Osoba pobierająca rentę rodzinną ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS o zawarciu nowego związku małżeńskiego. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do nienależnego pobierania świadczeń, które trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami" – czytamy.

Zakład ma też pełen dostęp do rejestru PESEL i aktów stanu cywilnego ZUS ma dostęp do bazy danych PESEL oraz elektronicznego systemu rejestracji aktów stanu cywilnego "ZUS cyklicznie, raz w roku, będzie automatycznie weryfikował, czy nastąpiło zawarcie nowego związku małżeńskiego. Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o RU PESEL" – wskazuje Dyjak.

"W razie stwierdzenia nieuzasadnionej wypłaty świadczeń w zbiegu, ZUS będzie dochodził zwrotu nienależnie pobranych świadczeń" – przekazał przedstawiciel ZUS.

