400 zł dodatkowo do emerytury. Wystarczy jeden wniosek

Aby otrzymać wyższą trzynastą i czternastą emeryturę, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Chodzi to, by Zakład w tym roku nie pobierał podatku dochodowego od tych świadczeń.

Oba dodatkowe świadczenia wynoszą tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Po marcowej waloryzacji świadczenia te wyniosą 1878,91 zł brutto. Wypłaty na rękę są jednak niższe, ponieważ od obu świadczeń potrąca się składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli jednak roczne dochody seniora nie przekraczają 30 tys. zł, urząd skarbowy zwraca nadpłacony podatek (przy rozliczeniu PIT w kolejnym roku).

Co zrobić, aby uniknąć nadpłaty podatku? Trzeba złożyć wniosek wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł (EPD-21) do ZUS. Dzięki temu emeryt może zaoszczędzić na podatku z obu świadczeń prawie 400 zł.

Trzynasta i czternasta emerytura

Do otrzymania 13. emerytury uprawnieni są wszyscy emeryci i renciści, bez względu na wysokość pobieranej przez nich renty lub emerytury. Dodatkowe świadczenie wypłacane jest w kwietniu. Podlega corocznej waloryzacji w marcu. Wysokość "trzynastki" jest równa najniższej emeryturze. W tym roku wyniesie 1878,91 zł brutto.

Z kolei w przypadku "czternastki", nie wszyscy emeryci mogą liczyć na pełną kwotę tego świadczenia. Podstawowa kwota czternastki jest równa wysokości minimalnej emerytury. Po przekroczeniu progu 2900 zł brutto obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Oba świadczenia, 13. oraz 14. emerytura, zostały wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy, aby poprawić sytuacją finansową polskich emerytów i rencistów.

Waloryzacja świadczeń

Waloryzacja podwyższa nie tylko świadczenie główne, dodatki też rosną Osoby pobierające emerytury i renty mogą liczyć na wyższe świadczenia z ZUS. Zgodnie z roczną waloryzacją, świadczenia emerytalno-rentowe od marca 2025 roku zostały podniesione o 5,5 proc. Podwyżki obejmują zarówno emerytury, renty, jak i dodatki.