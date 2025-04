Prokuratura chce odebrać dziecko Annie W.? "Kontynuowanie tortur"

W styczniu Anna W., jej mąż Marek W. oraz właściciel agencji PR Paweł K. zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z aferą wokół RARS. Niedawno na wolność wyszedł Marek W.

Anna W. usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura zarzuca jej przyjęcie 3,5 mln zł w zamian za wpłynięcie na wynik zamówienia publicznego – dostawy agregatów prądotwórczych. Kobieta pozostaje w areszcie. Pod koniec marca została doprowadzona do prokuratury na przesłuchanie. Na miejscu nie było jednak prokuratora prowadzącego. Urzędniczka była skuta kajdankami na nogach i rękach oraz konwojowana w asyście dwóch funkcjonariuszy. Tego samego dnia jej obrońca, mec. Krzysztof Wąsowski powiedział na antenie TV Republika o podjęciu przez chorego 13-letniego syna Anny W. próby samobójczej.

Mec. Wąsowski reaguje na komunikat prokuratury

We wtorek mec. Krzysztof Wąsowski odniósł się do nowego komunikatu Prokuratury Krajowej, który odnosił się do "wykonywania tymczasowego aresztowania wobec Anny W.". "Przebywającą w areszcie Anna W. (matka chorego 13-letniego syna, którego imię było konsekwentnie zmieniane ze względu na jego prośbę – niestety w poniższym komunikacie rzecznik prokuratury postanowił je ujawnić, co może rodzić dodatkowe obciążenie dla małoletniego) ze względu na stan psychiczny swego syna, nie chcąc powodować dalszego jego regresu, nie występowała i nie planuje występować o widzenie z synem w WARUNKACH ARESZTOWYCH... Niezbędny dla ratowania egzystencji syna jest CODZIENNY KONTAKT matki z jej chorym synem w WARUNKACH DOMOWYCH (wydaje się to oczywiste, ale chyba nie dla prokuratury sądząc po poniższym stanowisku...)" – napisał.

Jak się okazało, prokuratura podjęła działania w sprawie niepełnosprawnego 13-latka, które mogą się skończyć nawet zabraniem go od rodziców. "W dniu 31 marca 2025 r. prokurator złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, V Wydział Rodzinny i Nieletnich o wydanie zarządzenia opiekuńczego dotyczącego Ksawerego W. z uwagi na możliwe zagrożenie dobra małoletniego. Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenia" – przekazał w komunikacie prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

"Kontynuowanie tortur wobec chorego dziecka i jego matki"

Do bulwersującej sprawy odniósł się mec. Krzysztof Wąsowski. "Ten »ruch« prokuratora obrona odczytuje jako kontynuowanie swoistych tortur wobec chorego dziecka i jego matki, gdyż sugeruje zastosowanie działań przewidzianych art. 109 par. 2 KRO co może prowadzić NAWET (w skrajnym przypadku) do umieszczenia chorego dziecka w »zakładzie« w izolacji od domu i jego najbliższych... SAMA GROŹBA URUCHOMIENIA TAKIEJ PRAWNEJ »MOŻLIWOŚCI« jest dla chorego małoletniego WYSOCE NIEBEZPIECZNA (!!!)" – skomentował.

"Odpowiedzialność za życie i zdrowie małoletniego dziecka aresztowanej Anny W. JEST W RĘKACH PROKURATORA! Obrona Anny W. oraz jej męża Marka W., mając powyższe na względzie – także tą drogą – PROSI i BŁAGA pana prokuratora Karola Zoka o zamianę tymczasowego aresztowania na inny DOWOLNY (!!!) środek zapobiegawczy o charakterze NIEIZOLACYJNYM!!!" – dodał.

twitterCzytaj też:

Anna W. konwojowana w kajdankach. Krytyczna ocena RPOCzytaj też:

Szokująca sprawa Anny W. Morawiecki: Walczcie ze mną, a nie z matką chorego dziecka