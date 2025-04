"Będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju". Trump ostrzega kolejne państwo

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że Iran "nie może mieć broni jądrowej”. Waszyngton prowadzi obecnie bezpośrednie rozmowy z Teheranem na ten temat.

– Już się zaczęły, będą kontynuowane w sobotę. Mamy bardzo duże spotkanie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że wszyscy zgadzają się, że umowa byłaby lepsza niż oczywiste działania. A oczywiste działania to nie jest coś, w co chcę się angażować, i szczerze mówiąc, Izrael nie chce się w to angażować. Ale to wkracza na bardzo niebezpieczny teren. Mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się sukcesem. I myślę, że to będzie korzystne dla Iranu, jeśli rozmowy zakończą się sukcesem – powiedział podczas konferencji prasowej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Według amerykańskiego przywódcy istnieją obecnie państwa posiadające broń jądrową, które nie powinny jej posiadać.

– Ale jestem pewien, że później będziemy mogli się na to zgodzić. Ale Iran nie może mieć broni jądrowej. A jeśli negocjacje nie zakończą się sukcesem, myślę, że będzie to bardzo zły dzień dla Iranu – powiedział Trump.

Irański program nuklearny

Donald Trump powiedział w marcu, że Iran musi zgodzić się na negocjacje w sprawie całkowitego zatrzymania programu nuklearnego. W przeciwnym razie Teheranowi grożą sankcje i bombardowanie.

Mimo gróźb Trumpa, jak podaje agencja AP, Iran odmówił, zapewniając jednak, że nie będzie unikał negocjacji. Teheran oświadczył, że USA muszą udowodnić, że potrafią budować zaufanie i przypomniał, że w 2018 r. Trump jednostronnie wycofał Waszyngton z umowy nuklearnej ze światowymi mocarstwami.

W ostatnich dniach media donosiły o ponownym rozmieszczeniu sił USA na Bliskim Wschodzie. W związku z tym Iran postawił swoją armię w stan najwyższej gotowości. Iran zagroził również poważnymi konsekwencjami dla krajów, które pomogą Waszyngtonowi w ewentualnej operacji militarnej – ostrzeżenia wysłano do rządów Iraku, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Turcji i Bahrajnu.

