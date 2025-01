Tego Nawrocki nie zrobi jako prezydent. Padła jasna deklaracja

– Nie uwierzycie Państwo, kogo obecny rząd chce mianować ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Ten polityk Platformy Obywatelskiej wielokrotnie kłamliwie obrażał Donalda Trumpa, obecnego prezydenta USA – przypomniał Nawrocki w nagraniu opublikowanym na portalu X.

Nawrocki: Polska musi być godnie reprezentowana

Zdaniem prezesa IPN "tak szkodliwy dla polskiej racji stanu polityk nie może reprezentować Polski w Stanach Zjednoczonych".

– Dlatego dzisiaj deklaruję: w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego nie podpiszę nominacji Bogdana Klicha na ambasadora RP w USA. Polska musi być godnie reprezentowana na arenie międzynarodowej – podkreślił.

Bogdan Klich pełni funkcję charge d’affaires w Waszyngtonie od listopada 2024 r., po odwołaniu Marka Magierowskiego przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Decyzja w tej kwestii spotkała się ze sprzeciwem prezydenta Andrzeja Dudy, który nie wyraził zgody na zmianę. Sytuacja jest częścią szerszego sporu między MSZ a Pałacem Prezydenckim, dotyczącego nominacji ambasadorskich.

Nawrocki: Klich powinien wrócić z Waszyngtonu

Na temat nominacji Klicha na ambasadora w USA Nawrocki rozmawiał z Interią.

– Gdybym był prezydentem nie zgodziłbym się na to, aby Bogdan Klich został wysłany na placówkę w USA, bo to nie jest poważne dla relacji polsko-amerykańskich. Bogdan Klich powinien wrócić jak najszybciej z Waszyngtonu i nie narażać prestiżu państwa polskiego, bezpieczeństwa Polaków i powagi naszych relacji z USA. Apeluję do rządu, by odwołał z placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha i powołał, w porozumieniu z prezydentem, ambasadora, który pomoże Polsce budować dobre relacje z nową administracją amerykańską – powiedział portalowi.

Na pytanie, dlaczego uważa, że Bogdan Klich nie powinien kierować placówką w USA, prezes IPN doprecyzował, że polityk PO "był w trio, obok Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, najbardziej zagorzałych krytyków Donalda Trumpa".

– Nazywał Donalda Trumpa politykiem niezrównoważonym i nieszanującym demokracji. Jak ktoś taki ma dbać o nasze relacje, z nowym, amerykańskim prezydentem? – zaznaczył.

