Klamka zapadła? Bogdan Klich ogłosił decyzję

Swoją decyzję Bogdan Klich ogłosił w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych. W obszernym wpisie przypomniał swoją dotychczasową ścieżkę polityczną w kraju.

Bogdan Klich zrzekł się mandatu senatora

"Przez 23 lata miałem zaszczyt reprezentować Was w parlamencie. Najpierw w Sejmie, potem w Parlamencie Europejskim, a od 2011 roku w Senacie. To dzięki Wam mogłem wygrywać wybory, tworzyć dobre prawo, a przeciwstawiać się złemu. Dane mi było także publicznie występować w obronie wartości, które uważam za najważniejsze: demokracji, praworządności, praw obywatelskich, równości i sprawiedliwości. To one napędzały mnie do działania, a Wasze wsparcie podtrzymywało na duchu w chwilach trudnych. Za tę Waszą czujną obecność chciałbym Wam dziś szczególnie podziękować. Za wszystkie mądre rady, wyrazy wsparcia, ale także głosy krytyki" – czytamy.

Klich podkreślił, że myśli te towarzyszyły mu, kiedy wczoraj [w czwartek – red.] musiał złożyć mandat senatora po powołaniu go na Ministra Pełnomocnego-Chargé d’Affaires Ambasady RP w USA.

"Mam wielką nadzieję, że ocean nas nie rozdzieli i w kolejnej odsłonie mojej pracy dla Was będziecie dalej ze mną" – napisał na koniec polityk.

Spór o ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych

Przypomnijmy, że polska nie ma swojego ambasadora w Stanach Zjednoczonych odkąd placówkę w Waszyngtonie opuścił Marek Magierowski. Rządzący chcą, aby zastąpił go właśnie Bogdan Klich. 11 września sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę.

Prezydent Andrzej Duda już w czerwcu zapowiedział, że nie podpisze nominacji ambasadorskiej dla Klicha. Polityk Platformy Obywatelskiej pełnił funkcję ministra obrony narodowej w 2010 r., czyli w czasie, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej.

Nominacji Klicha przeciwni są również politycy PiS. – Bogdan Klich jest politykiem, który bardzo negatywnie zapisał się w historii politycznej III RP, między innymi przez to, że jego polityka związana z kwestiami bezpieczeństwa była tragiczna. Wystarczy przypomnieć działania, które podejmował Bogdan Klich, jak chociażby kwestie związane z cięciem finansowania polskiej armii oraz związane z likwidacją jednostek wojskowych – argumentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka podczas jednej z konferencji prasowych.

Stanowcze apele o rezygnację z tej nominacji pojawiły się po zwycięskich dla Donalda Trumpa wyborach prezydenckich w USA.

Czytaj też:

Koalicja podtrzymuje nominację ambasadorską do USA? "Zdał egzamin z angielskiego"Czytaj też:

Rząd zrobi krok do tyłu? Bosak: Nie wykluczałbym tego