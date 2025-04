Znany siatkarz oficjalnie poparł Mentzena. "Wygrajmy ten mecz o Polskę"

Możdżonek po zakończeniu sportowej kariery spróbowali swoich sił w polityce. Wystartowałw ubiegłorocznych wyborach samorządowych i zdobył mandat radnego Rady Miasta Olsztyna. Teraz postanowił włączyć się do kampanii prezydenckiej.

Możdżonek wystąpił w spocie Mentzena

"Mam dość polaryzacji i funkcjonowania w ciągłym, politycznym konflikcie. Dlatego w nadchodzących wyborach prezydenckich popieram Sławomira Mentzena" – napisał na portalu X.

Na opublikowanym nagraniu Możdżonek przypomniał historię zwycięstw polskiej reprezentacji w siatkówce w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

– W 2009 roku z reprezentacją pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy do Turcji. Nikt nam nie dawał żadnych szans, a wręcz wyśmiewano nas. A my wygraliśmy wszystkie mecze i zdobyliśmy pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy w historii polskiej siatkówki mężczyzn. To nie było nasze ostatnie słowo. Pięć lat później zostaliśmy mistrzami świata – i to w katowickim spodku. Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz – zaznaczył siatkarz, po czym podał piłkę Mentzenowi, który zachęcił do oddania na niego głosu.

– Wygrajmy ten mecz o Polskę – zaapelował kandydat Konfederacji na prezydenta.

Mentzen, udostępniając nagranie na swoim profilu na portalu X, wyraził wdzięczność byłemu siatkarzowi za poparcie jego kandydatury.

"Bardzo się cieszę, że nasz mistrz świata Marcin Możdżonek zdecydował się poprzeć mnie w tych wyborach i włączyć się w kampanię. Dziękuję Marcin! Niemożliwe nie istnieje!" – podkreślił polityk.

twitter

Wysokie notowania Mentzena

W mediach społecznościowych Konfederacji i Mentzena można zobaczyć zdjęcia świadczące o tym, że wiece Mentzena cieszą się bardzo wysoką frekwencją, biorąc pod uwagę fakt, że spotkania odbywają się na razie w mniejszych miejscowościach. Zwykle jest ich kilka dziennie. Obecnie kandydat powoli zaczyna się pojawiać także w większych miastach.

Mentzen z zawodu jest doradcą podatkowym, właścicielem kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Nie pobiera poselskiej pensji. Ma doktorat z ekonomii. Od października 2022 r. jest prezesem partii Nowa Nadzieja.

Na ten moment prezes Nowej Nadziei zajmuje w sondażach trzecie miejsce. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga – 1 czerwca. Dystans do drugiego według notowań Karola Nawrockiego zmniejsza się w szybkim tempie.

Czytaj też:

Kim Pan jest, Panie Mentzen?Czytaj też:

Tusk walczy o wyborców Mentzena? Posłanka o planie premiera