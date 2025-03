Kampania prezydencka. W tym sondażu Mentzen jest liderem

"Kto Pani/Pana zdaniem prowadzi najlepszą kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi?" – takie pytanie postawiono uczestnikom sondażu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Kto prowadzi najlepszą kampanię? Mentzen, Trzaskowski, Nawrocki

Pierwsze miejsce w badaniu zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (26,8 proc.). Zaraz zanim uplasował się reprezentujący Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski (26,2 proc.). Podium zamyka popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki (10,5 proc.).

Czwarta lokata przypadła Krzysztofowi Stanowskiemu (3,1 proc.), który za pośrednictwem swojego Kanału Zero prowadzi kampanię w formie wykazywania hipokryzji polityków. Na dalszych pozycjach respondenci wskazywali kandydata Polski 2050 i PSL, marszałka Sejmu Szymona Hołownię (2,7 proc.), który właśnie rozpoczął urlop, lidera Korony Grzegorza Brauna (2,4 proc.) kompletnie ignorowanego przez media, kandydata Razem Adriana Zandberga (1,9 proc.), Marka Jakubiaka z Republikanów i Magdalenę Biejat kandydującą z ramienia Lewicy (po 1,7 proc.).

Na innego kandydata wskazało 0,5 proc. badanych, a 22,6 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Odpowiedzi nieco inaczej rozkładają się wśród kobiet i wśród mężczyzn. Trzaskowski nieznacznie wyprzedził Mentzena wśród płci pięknej. Ten z kolei zanotował prawie 32 proc. u mężczyzn. Nawrocki miał u kobiet 10,8, a u mężczyzn 10,1.

"Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 marca 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne" – podała rp.pl.

Tłumy na wiecach kandydata Konfederacji

W toku kampanii prezydenckiej kandydat Konfederacji planuje odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce. Do tej pory spotkań było już ponad 200. Na razie Mentzen odwiedza głównie małe miejscowości.

Na wiecach w formule spotkań otwartych dopisuje frekwencja, co można zobaczyć na profilach Konfederacji na Facebooku i X, gdzie regularnie publikowane są zdjęcia z poszczególnych miast i miasteczek.

W połowie marca Jarosław Kaczyński zainaugurował objazd po Polsce, by wspomóc kampanię Karola Nawrockiego i zmobilizować partyjne kadry do większego zaangażowania w trwającą kampanię prezydencką. Jeśli chodzi o spotkania kandydata, ze zdjęć na profilach PiS wynika, że także cieszą się one wysoką frekwencją.

