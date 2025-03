Do Rzeczy S.A. otwiera się na inwestorów! Oferta publiczna akcji już niedługo

– W najbliższych dniach, przy wsparciu Domu Maklerskiego INC, zamierzamy przeprowadzić ofertę publiczną akcji na podstawie memorandum informacyjnego, a następnie, jeszcze w tym roku, rozpocząć proces ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect – zapowiada Grzegorz Olszewski, doradca strategiczny Do Rzeczy S.A

Oferta publiczna – kluczowe informacje

Oferta publiczna jest skierowana do inwestorów, którzy chcą mieć realny wpływ na przyszłość niezależnych mediów w Polsce:

Start oferty : w nadchodzących dniach

: w nadchodzących dniach Proces w pełni zdalny – poprzez Platformę Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC

– poprzez Platformę Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC Planowany debiut giełdowy: 2025 r. – rynek NewConnect (GPW)

Osoby zainteresowane ofertą publiczną Do Rzeczy S.A. mogą już teraz założyć konto na platformie inwestycyjnej Domu Maklerskiego INC i dołączyć do Alertu Inwestora, aby otrzymywać powiadomienia o przebiegu emisji:

Dlaczego warto dołączyć do Do Rzeczy S.A?

Rozpoznawalna marka z 12-letnią historią – tygodnik, miesięcznik, portal

– tygodnik, miesięcznik, portal Silna i lojalna społeczność – ponad 4 mln unikalnych użytkowników

– ponad 4 mln unikalnych użytkowników Cyfryzacja i nowoczesność – treści premium, podcasty, VOD, e-commerce

– treści premium, podcasty, VOD, e-commerce Skalowalny model biznesowy – dywersyfikacja przychodów, dynamiczny rozwój

– dywersyfikacja przychodów, dynamiczny rozwój Transparentność i wiarygodność – planowany debiut na rynku NewConnect

Rynek mediów rośnie. Do Rzeczy S.A. odpowiada

Rynek mediów i rozrywki w Polsce rośnie – jego wartość wyniosła 64,8 mld zł w 2024 r., a prognozy wskazują na wzrost do 74,4 mld zł w 2028 r. (CAGR 3,8%). Do Rzeczy S.A. odpowiada na potrzeby coraz młodszych pokoleń odbiorców, oferując rzetelność i nowoczesne formaty treści – od portalu i podcastów po analizy wideo, personalizację i e-commerce. Spółka działa w oparciu o zdywersyfikowany, przyszłościowy model biznesowy, który obejmuje:

Media drukowane i cyfrowe – tygodnik Do Rzeczy i miesięcznik Historia Do Rzeczy (wydawane od 2013 r.)

– tygodnik Do Rzeczy i miesięcznik Historia Do Rzeczy (wydawane od 2013 r.) Lider segmentu – silny portal DoRzeczy.pl – 3,5 mln unikalnych użytkowników i ponad 30 mln odsłon miesięcznie (styczeń 2025 r., Gemius). Dla porównania, portal pl , drugi największy serwis o zbliżonym profilu, odnotował w tym samym okresie 2,4 mln użytkowników , co dodatkowo potwierdza wiodącą pozycję DoRzeczy.pl , w segmencie mediów konserwatywno-liberalnych. DoRzeczy.pl wyprzedza zdecydowane również takie serwisy jak wpolityce.pl czy tvrepublika.pl

– i ponad 30 mln odsłon miesięcznie (styczeń 2025 r., Gemius). Dla porównania, portal , drugi największy serwis o zbliżonym profilu, odnotował w tym samym okresie , co dodatkowo potwierdza , w segmencie mediów konserwatywno-liberalnych. DoRzeczy.pl wyprzedza zdecydowane również takie serwisy jak czy Kanały wideo i podcasty – dynamicznie rozwijający się segment treści audiowizualnych, w tym Kanał Do Rzeczy na YouTube z ponad 82 tys. subskrypcji i średnią kilkunastu tysięcy wyświetleń na film

– dynamicznie rozwijający się segment treści audiowizualnych, w tym z ponad i średnią E-commerce i marketplace – nowa platforma cyfrowa z treściami premium, produktami i usługami finansowymi (w trakcie wdrażania)

– nowa platforma cyfrowa z treściami premium, produktami i usługami finansowymi (w trakcie wdrażania) Technologia i AI – personalizacja treści, mikropłatności (Apple Pay, BLIK), automatyzacja redakcji (w trakcie wdrażania)

– personalizacja treści, mikropłatności (Apple Pay, BLIK), automatyzacja redakcji (w trakcie wdrażania) Treści premium (DoRzeczy+) – ekskluzywne analizy, raporty i programy wideo.

– ekskluzywne analizy, raporty i programy wideo. Niezależna Fundacja Strażnik Pamięci – działania edukacyjne i gala nagród patriotycznych

Stabilne fundamenty i skalowalność

W 2024 r. Do Rzeczy S.A. wypracowała przychody na poziomie blisko 12 mln zł. Zespół planuje dynamiczny rozwój treści audiowizualnych oraz intensyfikację obecności w mediach społecznościowych i YouTube. Trwa rozbudowa studia produkcyjnego oraz wzmocnienie działu analiz gospodarczych.

Zmiany te są zgodne z trendami wskazanymi w raporcie „Skok w dorosłość”, który pokazuje, że młodzi odbiorcy szukają wiarygodnych treści w Internecie (portale informacyjne, blogi, fora) – 68,4% – oraz w mediach społecznościowych – 43,0%.

Co ciekawe, na dalszych pozycjach znalazły się telewizja oraz rodzina – po 30,2% wskazań. Najmniej istotne okazały się platformy streamingowe (6,9%) oraz inne źródła, takie jak komunikatory czy bliskie osoby (0,5%).

– Zależy nam na tym, by odpowiadać na potrzeby młodych odbiorców, którzy coraz częściej poszukują rzetelnych treści dotyczących aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych. W odpowiedzi na ten trend rozwijamy nasze studio nagraniowe, wzmacniamy obecność w mediach społecznościowych i rozbudowujemy dział analiz gospodarczych – dodaje Grzegorz Olszewski.

Debiut na giełdzie – nowy etap w historii spółki

Wejście na rynek NewConnect to dla Do Rzeczy S.A. strategiczny krok, który otwiera nowy rozdział w historii spółki. To ruch w stronę większego wpływu, rozwoju i przejrzystości – realizowany wspólnie z tymi, którzy wierzą w siłę niezależnych mediów.

Razem budujemy przyszłość niezależnych mediów

W świecie szybkich zmian i cyfrowych transformacji Do Rzeczy S.A. łączy tradycję z technologią, tworząc nową jakość na rynku opinii i publicystyki. Oferta publiczna to zaproszenie do wspólnego projektu, który stawia na rzetelność, wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. To moment, w którym każdy inwestor może mieć realny wpływ na kształt niezależnych mediów w Polsce.

Zainwestuj w wolność słowa! Buduj z nami ekosystem niezależnych mediów, oparty na technologii, społeczności i wartościach.