"Dostosować się albo wypier****ć". Senyszyn o migrantach

Joanna Senyszyn była gościem Kanału Zero. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim, który również ubiega się o fotel prezydenta RP, poruszono m.in. temat polityki migracyjnej.

Senyszyn odniosła się do obaw dotyczących migracji i funkcjonowania społeczeństwa w ramach różnych kultur jednocześnie. – Zwłaszcza prawica zachwyca się II Rzeczpospolitą, a przecież to była społeczność wielokulturowa, wielonarodowościowa. To PRL stał się monolitem pod względem narodowości – zauważyła kandydatka na prezydenta. Stwierdziła, że od końca II wojny światowej nasz kraj ma "najlepsze granice, jakie można sobie wyobrazić".

Dopytywana o obawy odnośnie migrantów stwierdziła, że "trzeba być przygotowanym na przyjęcie". – Trzeba stworzyć im odpowiednie warunki do asymilacji. My nie będziemy się przystosowywać do nich. To oni, jeżeli wybrali nasz kraj jako docelowy dla siebie, to muszą się przystosować do nas – podkreśliła.

Senyszyn cytuje wulgarne słowa

Joanna Senyszyn wskazała na błędy w polityce migracyjnej popełniane w Europie. Jej zdaniem błędów dopuściła się Szwecja, oferując przybyszom korzystną opiekę socjalną. – Powinniśmy mieć takie podejście jak na przykład teraz do ukraińskich dzieci. Muszą wykonywać obowiązek szkolny, uczyć się polskiego. Muszą się tutaj integrować. To jest warunek, żeby dzieci dostawały 800 plus – przekonywała była poseł.

Prowadzący dopytywał, co z integracją dorosłych osób. – Można zacytować, co powiedział burmistrz Rotterdamu (...). To muzułmanin, który przyjechał (do Holandii – red.) jako czterolatek. Jak tam zaczęły się robić sytuacje niemiłe, to miał przemówienie między innymi do swoich rodaków imigrantów. Powiedział, że (...) przyjechaliście tutaj, żyjecie, kraj dał wam nową szansę, tak jak i mnie. Macie się dostosować, a nie, to wypie....ć – odparła Senszyn.

Chodzi o wypowiedź Ahmeda Aboutaleba z 2015 roku. Po zamachu terrorystycznym w redakcji francuskiego magazynu "Charlie Hebdo", burmistrz powiedział, że ekstremiści, którzy "zwracają się przeciwko wolności" powinni "po prostu wypie....ć".

