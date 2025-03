Cejrowski: Trump pogonił babsztyle z ministerstwa edukacji. Lisicki: Koniec z genderyzmem

Prezydent Donald Trump nakazał niedawno swojej administracji likwidację Departamentu Edukacji, co było jedną z jego obietnic podczas kampanii prezydenckiej. Ceremonia podpisania dokumentu miała miejsce w Białym Domu, w sali specjalnie ucharakteryzowanej na szkolną klasę. Po obu stronach stołu, przy którym Trump złożył swój podpis, rozstawiono biurka z siedzącymi przy nich dziećmi w wieku szkolnym. – Nic nam on nie daje. Po prostu przywrócimy decydowanie o edukacji stanom, którym to prawo przysługuje – mówił Trump.

Prezydent USA nie może zlikwidować federalnego departamentu bez zgody Kongresu. Przyznał to w trakcie ceremonii podpisania dekretu sam Donald Trump.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują m.in. decyzję prezydenta SUA Donadla Trumpa. – Donald Trump kilka dni temu wydał dekret wykonawczy o likwidacji Departamentu Edukacji. Jak się o tym słyszy, to mamy w mediach szaleństwo. Dla mnie ważniejsze było to, że Trump powiedział, że zlikwiduje natychmiast wszystkie programy DEI, czyli ten koszmar pod nazwą różnorodność, równość, inkluzywność, a więc wtłaczania ludziom do głów lewackiej ideologii. Do tego zapowiedział likwidację genderyzm, a więc finansowanie tej ideologii przez szkoły za pośrednictwem Departamentu Edukacji – mówił Paweł Lisicki.

– Trump zanim podszedł do zagadnienia, to już w pierwszej kadencji wyciągnął statystyki. Od momentu pojawienia się Departamentu Edukacji w USA, poziom edukacji stale spada i to coraz mocniej. Ameryka była na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o oświatę, a teraz dużo, dużo dalej, przy największych wydatkach na jednego ucznia. 1/3 uczniów nie umie czytać, ani pisać, wychodząc ze szkoły podstawowej – wskazywał Wojciech Cejrowski.

