"Będzie rozczarowany". Putin niszczy nadzieje Trumpa

Specjalny wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, powiedział, że Stany Zjednoczone są "optymistyczne” co do tego, że szczyt w Arabii Saudyjskiej w poniedziałek utoruje drogę do "pełnego” zawieszenia broni i zakończy trzyletnią wojnę Rosji z Ukrainą. Kreml stwierdził jednak, że spotkanie "dopiero się zaczyna” i że czekają nas "trudne negocjacje”.

– Jesteśmy dopiero na początku tej drogi – ostrzegł rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej informowano, że Biały Dom zamierza wypracować zawieszenie broni jeszcze przed Wielkanocą. Jednocześnie Ukraina i Europa wyraziły obawy, że Rosja przedłuża negocjacje, aby zyskać na czasie na polu bitwy, co prawdopodobnie rozczaruje Trumpa, który obiecał szybkie zakończenie wojny.

Według "The Telegraph” źródła bliskie Trumpowi twierdzą, że jest on skłonny poczekać na właściwą umowę, ale niektórzy twierdzą, że narasta w nim złość z powodu trwających ataków rakietowych i dronów, które mają miejsce pomimo obietnic zawarcia mini-rozejmu z obu stron.

– Będzie rozczarowany, jeśli [Ukraina i Rosja – przyp. red.] będą nadal bombardować infrastrukturę i sektor energetyczny – powiedziało jedno ze źródeł.

Jednak inni bliscy prezydentowi USA twierdzą, że atmosfera w Białym Domu pozostaje spokojna i że należy "zaufać procesowi”.

Negocjacje pokojowe

Wcześniej Steve Witkoff wyraził przekonanie, że 30-dniowe zawieszenie broni na linii frontu może zostać osiągnięte w nadchodzących tygodniach.

Z kolei Bloomberg napisał, że Stany Zjednoczone mają zamiar osiągnąć porozumienie o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą w ciągu niecałego miesiąca – do Wielkanocy, 20 kwietnia, choć termin ten może ulec przesunięciu ze względu na dużą rozbieżność stanowisk obu stron.

W niedzielę w Arabii Saudyjskiej odbyły się rozmowy między USA i Ukrainą. Minister obrony Rustem Umerov nazwał spotkanie "konstruktywnym i znaczącym”. Według niego strony omawiały "kluczowe kwestie”.

