"Dość czekania, czas na działania!". Lewica chce zrealizować złożoną przez Tuska obietnicę

Likwidacja Funduszu Kościelnego to jeden ze "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej, sformułowanych podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Od tego czasu, mimo szumnych zapowiedzi, rząd Donalda Tuska nie uczynił żadnych realnych kroków ku realizacji tego postulatu. Powstał co prawda Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego, którego przewodniczącym jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ale o wynikach jego pracy nie ma żadnych wiadomość. Temat został wyciszony przed wyborami prezydenckimi. Co więcej, zwolennicy likwidacji Funduszu wskazują, że w tegorocznym budżecie rządząca koalicja przewidziała rekordowe 275 mln złotych na jego funkcjonowanie.

Lewica chce likwidacji Funduszu Kościelnego

Tymczasem minister rodziny, pracy i polityki społecznej chce wrócić do sprawy likwidacji Funduszu. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu ustawy opracowanego przez MRPiPS likwidującej Fundusz Kościelny. Polityk Lewicy przekonuje, że nadszedł czas na działanie, a wyborcy koalicji mają dość czekania na zmiany.

Polityk poinformowała, że w poniedziałek kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat, przewodnicząca klubu parlamentarnego Anna Maria Żukowska oraz wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przedstawią skalę finansowania Kościoła przez państwo i plan na zmianę. Jednym z jego elementów ma być likwidacja Funduszu Kościelnego.

"Takie zobowiązanie złożyliśmy jako Lewica Polakom w kampanii wyborczej. Z resztą, nie byliśmy w tym sami — ten postulat pojawia się także w 100 konkretach KO. Taki był też cel i zadanie powołanego przez premiera Donalda Tuska Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Zespołu powołanego w styczniu 2024 roku. Po ponad roku trzeba w końcu powiedzieć jasno: Dość czekania, czas na działania — czas na ustawę!" – napisał Dziemianowicz-Bąk na swoim koncie na X.

