Księża zapłacą wyższy podatek. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję

Resort finansów zdecydował, że od nowego roku osoby duchowne zapłacą wyższy podatek. Księża i przedstawiciele innych uznanych religii i związków wyznaniowych płacą podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim.

Wzrośnie podatek dla księży

Duchowni co kwartał wpłacają określoną kwotę z tytułu podatku dochodowego. Jej wysokość ustalają zapisy ustawy z 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka podatku jest uzależniona od wielkości parafii, w której posługuje kapłan.

W parafiach do 1 tys. mieszkańców stawka podatku wynosi 611 zł i jest opłacana przez proboszczów. Jeśli parafia jest większa, podatek jest również zwiększany. Dla 5 tys. parafian podatek płacony przez kapłana wynosi 976 zł. Gdy liczba parafian wynosi do 10 tys., stawka podatku rośnie do 1468 zł co kwartał. Najwyższy podatek płacą proboszczowie parafii powyżej 20 tys. wiernych. Obecnie wynosi on 2201 złotych. Warto wskazać, że wikariusze płacą mniejsze podatki niż proboszczowie.

Po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów najniższa stawka podatku wzrośnie z 611 do 631 zł. Jak podaje serwis infortuba.pl, wzrosną także pozostałe stawki: parafia do 3 tys. osób: z 749 zł na 773 zł co kwartał; parafia do 5 tys. osób: z 894 zł na 923 zł co kwartał; parafia do 8 tys. osób: z 1150 zł na 1187 zł co kwartał; parafia do 14 tys. osób: z1591 zł na 1643 zł co kwartał; parafia powyżej 20 tys. osób: z 2201 zł na 2273 zł co kwartał.

Co z Funduszem Kościelnym?

Likwidacja Funduszu Kościelnego to jeden ze "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej, sformułowanych podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

W przypadku Kościoła katolickiego zmiany odnoszące się do finansowania muszą być dokonane w oparciu o umowę ze Stolicą Apostolską czy Konferencją Episkopatu Polski. Konstytucja wskazuje, że stosunki między państwem polskim a Kościołem reguluje konkordat.

Czytaj też:

Agora może oszczędzić na podatkach. Skarbówka wydała zgodęCzytaj też:

W Polsce upada rekordowo dużo firm. Ekspert przypomina, jakie są przyczyny