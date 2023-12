Tusk obiecał jego likwidację. Fundusz Kościelny z rekordową kwotą

Wśród 100 konkretów Platformy Obywatelskiej, które zobowiązała się zrealizować po dojściu do władzy, znalazł się ten o likwidacji Funduszu Kościelnego. Tymczasem w projekcie budżetu na 2014 rok autorstwa nowego rządu, znalazł się zapis o kwocie 257 mln złotych, które zostaną przelane na Fundusz.

Rekordowa kwota

Pierwotnie ta kwota została wpisana do projektu budżetu przez rząd Mateusza Morawieckiego. Są to środki w rekordowej wysokości. Jak przypomina portal Interia.pl, w 2015 roku na ten cel wydano z budżetu państwa 128 mln złotych.

Gabinet Donalda Tuska nie tylko nie zlikwidował Funduszu, ale także nie zmniejszył przeznaczonej dla niego kwoty, pomimo przedwyborczych obietnic.

W rozmowie z portalem money.pl politycy Lewicy i PSL zapowiadali, że temat likwidacji bądź zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego z pewnością prędzej czy później powróci.

Warto również przypomnieć, że w trakcie kampanii wyborczej także Szymon Hołownia, lider Polski 2050 zapowiadał likwidację Funduszu.

Dotacje dla Funduszu Kościelnego

Do 2012 roku rządowe dotacje dla Funduszu Kościelnego mieściły się w kwocie poniżej 100 mln złotych. Jednak od 2016 roku kwoty te znacząco się zwiększyły.

Na początku jego wysokość wzrosła do 145,3 mln złotych. Przez kolejne dwa lata było to jeszcze więcej, a mianowicie, w 2017 roku – 158,5 mln złotych, natomiast w 2018 roku – 176,3 mln złotych. Wyjątkiem był rok 2019, kiedy wartość przekazanych środków nieznacznie spadła – do 170,7 mln złotych.

W 2020 roku pierwotnie budżet w ramach Funduszu Kościelnego miał wynieść 140,8 mln złotych, jak wynikało z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), ale ostatecznie Fundusz wzrósł do 181,8 mln złotych. W 2021 roku projekt ustawy budżetowej zakładał kwotę około 140 mln złotych, zaś w projekcie na 2022 rok było to już ponad 192 mln złotych.

