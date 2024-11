Agora może oszczędzić na podatkach. Skarbówka wydała zgodę

Decyzję o dokonaniu rejestracji umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej Agora do końca przyszłego roku podjął w czwartek naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

W skład grupy wchodzą Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Plan D, Helios, AMS, Yieldbird i Plan A.

"W umowie o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej, Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej" – napisano w komunikacie giełdowym Agory, cytowanym przez Wirtualne Media (WM).

Ponad 11 mln zł oszczędności na podatkach

Składając wniosek o przedłużenie zgody na działanie podatkowej grupy kapitałowej, Agora szacowała, że może to spowodować przewidziane przepisami prawa obniżenie jej zobowiązania podatkowego w 2025 roku o około 11,5 mln zł.

Spółki z grupy Agora podatkową grupę kapitałową tworzą nieprzerwanie od 2018 roku. Przed rokiem firma szacowała, że w 2024 roku oszczędności podatkowe z tego tytułu wyniosą mniej więcej 10 mln zł.

Działalność Agory

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych.

Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Jak podają WM, w trzecim kwartale br. grupa Agora osiągnęła 334,5 mln zł przychodów sprzedażowych, o 4,9 proc. mniej niż przed rokiem. Najmocniej wpłynęły na to spadki w kinach Helios: wpływy z biletów zmalały w skali roku o 21,2 proc. do 56,4 mln zł, a ze sprzedaży barowej o 10,3 proc. do 35,8 mln zł.

